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  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeniden hatırlattı! ‘Daha sağlıklı olur’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeniden hatırlattı! ‘Daha sağlıklı olur’

21.05.2024 20:20
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Milli Hukuk ve Milli Yargı olamaz" eleştirileriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. 'Bir kez daha Milli yargı' diyerek mesajını vurgulayan Uçum paylaşımında "Yargısal pratiklerle ilgili rahatsızlığı olanların hele hukukçuların uygulamaya ilişkin eleştirilerini milli yargı ve milli hukuk kavramına karşı çıkarak ifade etmesi akıl dışı bir olay" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeniden hatırlattı! ‘Daha sağlıklı olur’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan "Milli Hukuk ve Milli Yargı olamaz" diyenlere sosyal medyadan yanıt vermişti. Açıklamasında Uçum, ulusal yargı ve hukuk olmayacağını savunanları "Hukukçu olduğunuzu söylemeyin" diyerek eleştirmişti.

Uçum konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak "Yargısal pratiklerle ilgili rahatsızlığı olanların hele hukukçuların uygulamaya ilişkin eleştirilerini milli yargı ve milli hukuk kavramına karşı çıkarak ifade etmesi akıl dışı bir olay" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum şunları ifade etti:

"BİR KEZ DAHA MİLLİ YARGI

Yargısal pratiklerle ilgili rahatsızlığı olanların hele hukukçuların uygulamaya ilişkin eleştirilerini milli yargı ve milli hukuk kavramına karşı çıkarak ifade etmesi akıl dışı bir olay.

Alıntılanan mesajda yer alan; gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk öğretisinde kabul edilmiş kavram setine karşı çıkmak ciddi bir ideolojik körlük veya bilinçli bir çarpıtmadan başka bir şey olmasa gerek.

Sonuçta kural ve kurum düzenin ifadesi olan milli yargı, milletlerarası yargı, milli hukuk, milletlerarası hukuk kavramlarını ilk kez duymuş gibi dehşete kapılıp aşırı reaksiyonla itiraz edenlerin içinde bulundukları fikri yabancılaşma hali ise derslik bir durum.

Bir egemen devletin, bırakın hukukçusuna herhangi bir vatandaşına sizin yargı milli yargı değil deseniz size delirmiş gözüyle bakarlar.

Bizim hukukçu olmayan herhangi bir vatandaşımız da yargının; milli yargı ve milletlerarası yargı olarak ayrıldığını olağan bir gerçek olarak kabul eder.

Siz önce evrensel olarak kabul edilen bu ayrımların ve bu kavramların gerçeklik olduğunu kabul edin ondan sonra milli yargının ve milli hukukun nasıl olmasını istediğinizi ortaya koyun.

Yok ısrarla milli yargı, milli hukuk olmaz diyorsanız iki soruya cevap verin.

Birincisi çok özendiğiniz batı devletlerinin size göre yargısı ve hukuku milli(ulusal) değil mi?

İkincisi Türkiye’nin yargısının ve hukukunun milli(ulusal) olmasını istemiyorsanız ne olmasını istiyorsunuz? Küresel sömürgecilerin ve emperyalizmin çıkarlarını gözeten bir yargı ve hukuk mu olsun istiyorsunuz?

Konuyu iyi niyetle ele alanlar varsa; bu kavram setine uygulamaya yönelik eleştiriler sebebiyle karşı çıkıp herşeyi birbirine karıştırmamak gerekir.

Önce herkesin kabul ettiği bu kavram düzeninde mutabakat sağlayalım sonra uygulama sorunlarını daha sağlıklı değerlendiririz."


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