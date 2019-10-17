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Mali'de olağanüstü hal uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

4 yıldır yürürlükte olan OHAL, bir yıl daha sürecek

Mali'de hükümetin, ülkede geçerli olağanüstü hali (OHAL) 31 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzattığı bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, idari ve yargı yetkililerinin harekat kabiliyetlerinin güçlendirilmesi için OHAL'in bir yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Önceki gün, Batılı güçlerin askeri üslerinin protesto edildiği Mopti bölgesindeki Savare kentinde bir hafta akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne olan Mali'de OHAL, başkent Bamako'da Kasım 2015'de büyük bir otele saldırılmasının ardından yürürlüğe girmişti.

Fransa'nın Barkhane Operasyonu adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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