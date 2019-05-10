Manisa kebabı tarifi! Manisa'nın 300 yıllık lezzeti Manisa kebabı nasıl yapılır

Kentin en eski Manisa Kebabı ustalarından Hüseyin Şengül, lezzetin tarihini ve tarifini anlattı. Manisa'ya gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan gitmedikleri Manisa Kebabı'nın geçmişinin 300 yıl öncesine dayandığını belirten Şengül, "Arabistan'dan gelen Arap kökenli Halil İbrahim Usta, Manisa'da bir dükkan açıyor. Zamanla şişte pişirdiği Manisa kebabı vazgeçilmez bir lezzet haline geliyor. Kebabımızın mucidi Halil İbrahim Usta'nın yanında zamanla Bekir Mersinli, Hüseyin Usta, Osman Usta, Gülcemal Usta ve Naci Ezel gibi isimler yetişmeye başlıyor. Ben de Bekir Mersinli'nin yetiştirdiği kalfalardanım. 1956 yılından beri Bekir Usta'dan aldığım ustalık beratımı günümüze kadar taşıdım ve taşıyacağım" dedi.

**Ustasından Manisa Kebabı'nın lezzetinin detayları

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Manisa kebabının yapılışı için püf noktaları anlatan Hüseyin Şengül, "Kaliteden ödün vermemeniz gerek. Kıyması yüzde 90 oranında süt danasının ön kolundan, yüzde 10'luk kısmını ise kuzunun döş kısmından oluşmalıdır. Kıyma 2 kez kıyılmalı ve çok az tuz atılmalı. Kıymayı güzelce yoğurduktan sonra kebap şişe takılır. Piştikten sonra hiç bekletmeden servis edilir. Kullanılacak tereyağı ise kebabın tadını attırır. Manisa Kebabı hızlı ateşte olmaz. Hızlı ateşte pişen şiş köfteler lezzet vermez. Dengeli kömür ateşinde şiş köfteler pişerken, etin bıraktığı suları pidelere bastırarak pideleri et suyuna bulamanız gerekir. Servis edilirken porselen veya diğer tabaklarda kebap üzerine dökülen tereyağı donar. Donmaması için bakır tabak tercih edilmelidir. Manisa kebabının en önemli noktalarından biri ise Manisa dağlarında yetişen sumaktır" dedi.