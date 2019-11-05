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Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Manisa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bariyerlere çarpan tırdan dökülen akaryakıtın kayganlaştırdığı yolda 5 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Şevket Çekiş (53) idaresindeki 33 AKH 48 plakalı tır, İzmir-Uşak kara yolu Kavacık rampasında yağışın yolu kayganlaştırması nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın yakıt deposundan yola mazot döküldü.

Kayganlaşan yolda Hüseyin Ercüment yönetimindeki 35 HE 2637 plakalı otomobil bariyerlere, bu araca da Erdoğan Erkmen'in kullandığı 35 VP 950 plakalı otomobil çarptı. Olcay Ay idaresindeki 34 BVS 391 plakalı otomobil ve Mehmet Akçadağ idaresindeki 06 DIZ 06 plakalı otomobiller de diğer araçlarla çarpıştı.

Aynı yönde ilerleyen 09 K 6542 plakalı otomobil de sürücüsü Ahmet Yelken'in kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani fren yapması sonucu şarampolde devrildi.

Otomobillerde bulunan Sezin Akçadağ ve Derya Kaz yaralandı. Tır sürücüsü Şevket Çekiş, sıkıştığı aracından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Çekiş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapanan İzmir-Uşak kara yolu, tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Kula TIR trafik kazası zincirleme trafik kazası

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