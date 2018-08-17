Manisa'da bayram trafiği yoğunluğu

MANİSA (AA) - Mesai saatinin tamamlanmasıyla 9 günlük bayram tatili için yola çıkanlar, Manisa'da trafik yoğunluğuna neden oldu.
İzmir'den İstanbul ve Ankara yönüne gitmek isteyenlerin ana güzergahı olan Manisa'daki yollarda, uzun araç kuyrukları oluştu.
Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara E-96 karayolu Çepnidere kavşağından başlayan araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreyi buldu.
Manisa kent merkezinde de Mimar Sinan Bulvarı ve Gediz kavşağında, İstanbul yönünde, trafik durma noktasına geldi.
Jandarma ve emniyet ekipleri, yoğunluk nedeniyle kavşaklarda tedbir aldı. Ekipler, yola çıkan vatandaşları, dikkatli olmaları ve kuralları uymaları konusunda uyarıyor.
Yetkililer, yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artmasını beklediklerini belirtti.
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