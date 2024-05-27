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Karın ağrısıyla geldi, böbreğinden 35 cm’lik kitle çıktı! "Duyunca çok şaşırdım"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.05.2024 11:57
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Gaziantep’te karın ağrısı, şişkinlik şikayeti ile Gaziantep Şehir Hastanesi’ne giden hastanın böbreğinden 35 cm’lik kitle çıkarıldı.

Karın ağrısıyla geldi, böbreğinden 35 cm’lik kitle çıktı! "Duyunca çok şaşırdım"

Gaziantep’te ikamet eden 65 yaşındaki Saliha Tanrıverdi, karın ağrısı, şişkinlik şikayeti ile gittiği Gaziantep Şehir Hastanesi’nde böbreğinde kitle olduğu tespit edildi. Üroloji doktorları tarafından ameliyata alınan hastanın böbreğinden yaklaşık 35 cm boyutunda bir kitle çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

“BAŞARILI BİR ŞEKİLDE AMELİYATIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Zorlu geçen bir ameliyatı başarılı bir şekilde tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gaziantep Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Hasan Güngör, “Hastamız, karında ağrı ve şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaptığımız tetkikler neticesinde hastanın sağ böbreğinin etrafından başlayan sağ karnını tamamen dolduran büyük bir kitlesi olduğunu tespit ettik. Bu nedenle hastamıza ameliyat olması gerektiğini anlattık ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra ameliyata aldık. Ameliyat sırasında kitlenin büyük damarların etrafını sardığını gözlemledik ve dikkatli bir şekilde damarlara ve çevre organlara zarar vermeden kitleyi çıkardık. Patolojiye gönderdik. Hastamız başından beri bize güvendi, neticesinde ekibimizle birlikte başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamız yürümeye ve beslenmeye tekrar başladı. Sağlık durumu gayet iyi. Şifa ile taburcu ediyoruz" dedi.

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Hastadan çıkarılan 35 cm büyüklüğündeki kitlenin şuan çıkarılmasaydı ilerleyen dönemlerde çıkarılamaz hale gelebileceğini ifade eden Üroloji Uzmanı Dr. Asaf Demirbağ “Hastada tespit ettiğimiz kitle hayati damarlara yapışıktı. Bu nedenle zorlu geçen bir ameliyattı ama şükür başarıyla geçti” şeklinde konuştu.

Çok büyük bir kitlenin başarılı bir ameliyatla çıkarıldığına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Dr. Sinan Atkın, “Hastanın böbreğinde gelişen 35 cm boyutunda tüm organları iten bir kitle mevcuttu. Böyle bir ameliyatın hastanemizde başarılı bir şekilde yapılması çok kıymetli, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hastamızın şifaya kavuşması da hepimiz adına çok sevindirici” ifadelerini kullandı.

“KARNIMDAN BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLE ÇIKARILDIĞINI DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIM"

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Karın ağrılarının geçtiği için rahatladığını kaydeden Saliha Tanrıverdi, “4 aydır karnımda ağrı ve şişlik vardı. Birçok ilaç tedavisi gördüm fakat fayda göremedim. Şikayetlerim artış gösterince Gaziantep Şehir Hastanesi’ne geldim. Genel cerrahiye başvurdum. Beni üroloji kliniğine yönlendirdiler. Dr. Hasan Bey böbreğimin etrafında bir tümör olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi, ameliyatımı oldum. Karnımdan bu kadar büyük bir kitle çıkarıldığını duyunca çok şaşırdım. Çok şükür şikayetlerim kalmadı. Sağlıklı bir şekilde taburcu oluyorum. Doktorlar ve sağlık çalışanları çok emek verdiler” diye konuştu. (İHA)


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