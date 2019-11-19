HABER

Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Subaşı Mahallesi'nde önceki gün eski eşi A.M'yi bıçakladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Subaşı Mahallesi'nde 17 Kasım'da karşılaştığı eski eşi A.M. (37) ile tartışmaya başlayan M.T, çıkan kavgada A.M'yi bıçakla yaralamış, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
D-100'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralıD-100'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Mülkiye’de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere MüdahaleMülkiye’de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçakla yaralama cezaevi tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği felç etti! Araç bu hale geldi

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.