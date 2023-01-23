Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası... Canlı yayında gündem olacak Ekrem İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Nedim Şener'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu iddiası! Dün akşamki yayına katılan Nedim Şener; hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamasını hem de altılı masanın aday belirleme sürecindeki konumunu değerlendirdi. İşte flaş İmamoğlu iddiası...

MANSUR YAVAŞ DENKLEMDEN ÇIKTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık denkleminden çıktı. Nedim Şener, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstereceğini iddia etti. İşte Nedim Şener'in o sözleri...

'ADAYLIĞI KESİNLEŞİYOR'

'CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adayı giderek kesinleşiyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemin dışına çıktı. Mansur Yavaş'ın açıklamalarından çıkan sonuç bu, HDP de onu istemediğini belirtmişti. Buradaki belirleyici faktör Meral Akşener! İmamoğlu'nun Anadolu gezisi, onun bir şekilde aday olmak istediğini gösteriyor.

'İMAMOĞLU İLE CHP YÖNETİMİ ARASINDAKİ GERİLİM ÇOK ARTTI'

Meral Hanım, adaylık istişareleri sonrasında İYİ Parti adayı olarak İmamoğlu'nu göstereceğini öngörebiliriz. İmamoğlu ile CHP yönetimi arasındaki gerilim çok arttı. Artık daha fazla geri adım atamaz, daha önce de söylemiştim 2024 seçimlerinde İBB başkanı olma ihtimali bile kalmadı. Baştan itibaren Cumhurbaşkanı adayı olarak davrandı, kendini öyle konumlandırdı.

CHP yönetimi bunu istemiyor. İYİ Parti'nin adayı olarak gösterilecektir. Erdoğan, seçim tarihini ilan edeceği zamanı da söyledi beklenen altılı masanın da adayını açıklaması...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım sonra 60 gün süre var diyerek seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtmişti.

