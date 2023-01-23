HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası... Canlı yayında gündem olacak Ekrem İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası... Canlı yayında gündem olacak Ekrem İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

23.01.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklamasının ardından tüm gözler altılı masaya çevrildi! Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu bir adım öne çıkardı. 'Umarım buraya bir sonraki gelişinizde sizi Cumhurbaşkanı olarak karşılarız' diyen Mansur Yavaş, bir anlamda denklemden çıktı. Gazeteci Nedim Şener'den sürpriz İmamoğlu ve Akşener iddiası geldi!

Mansur Yavaş'ın çıkışı sonrası... Canlı yayında gündem olacak Ekrem İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Nedim Şener'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu iddiası! Dün akşamki yayına katılan Nedim Şener; hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamasını hem de altılı masanın aday belirleme sürecindeki konumunu değerlendirdi. İşte flaş İmamoğlu iddiası...

MANSUR YAVAŞ DENKLEMDEN ÇIKTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık denkleminden çıktı. Nedim Şener, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu göstereceğini iddia etti. İşte Nedim Şener'in o sözleri...

yavaş

'ADAYLIĞI KESİNLEŞİYOR'

'CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun adayı giderek kesinleşiyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemin dışına çıktı. Mansur Yavaş'ın açıklamalarından çıkan sonuç bu, HDP de onu istemediğini belirtmişti. Buradaki belirleyici faktör Meral Akşener! İmamoğlu'nun Anadolu gezisi, onun bir şekilde aday olmak istediğini gösteriyor.

ımam

'İMAMOĞLU İLE CHP YÖNETİMİ ARASINDAKİ GERİLİM ÇOK ARTTI'

Meral Hanım, adaylık istişareleri sonrasında İYİ Parti adayı olarak İmamoğlu'nu göstereceğini öngörebiliriz. İmamoğlu ile CHP yönetimi arasındaki gerilim çok arttı. Artık daha fazla geri adım atamaz, daha önce de söylemiştim 2024 seçimlerinde İBB başkanı olma ihtimali bile kalmadı. Baştan itibaren Cumhurbaşkanı adayı olarak davrandı, kendini öyle konumlandırdı.

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

CHP yönetimi bunu istemiyor. İYİ Parti'nin adayı olarak gösterilecektir. Erdoğan, seçim tarihini ilan edeceği zamanı da söyledi beklenen altılı masanın da adayını açıklaması...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım sonra 60 gün süre var diyerek seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladıGültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı
İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'
İsveç'teki skandallar zincirine Türkiye'den sert tepki!İsveç'teki skandallar zincirine Türkiye'den sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Nedim Şener

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

SON DAKİKA: Hava durumu nasıl olacak? Kötü haberi haritayla duyurdular! Hava kirliliği başladı... İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa...

Gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gece saatlerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Sitede korkunç olay! "Ne olduğundan eminim, sırayla..."

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.