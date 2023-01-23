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Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir destek daha! Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

23.01.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek vermesinin ardından bir açıklamada 6'lı masadaki isimden geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olduğunu iddia etti. Adayın açıklanması tarihinin de erkene alınması gerektiğini belirten Uysal, "Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum. " diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir destek daha! Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

Türkiye, seçimler için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin 14 Mayıs'a çekileceğini ve bu kararı 10 Mart'ta alacağını açıklarken, gözler 6'lı masaya çevrildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz belirsizliğini korurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün yaptığı açıklama gündem yarattı. Ankara'da, 10 parkın temel atma ve açılış töreninde konuşan Yavaş, törende bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle adaylık için ismi geçenlerden olan Yavaş, tartışmalara noktayı koyarak Kılıçdaroğlu'nun önünü açmış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA BİR DESTEK DAHA

Yavaş'ın açıklamalarının etkisi sürerken, 6'lı masadan da çok konuşulacak bir çıkış geldi. Masadaki liderlerden olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP liderinin adaylığına destek verdi.

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GÜLTEKİN UYSAL: KAZANACAK ADAY!

Cumhuriyet'e konuşan DP lideri Uysal, "Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin." dedi.

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"DAHA ERKENE ALINMALI"

Adayın bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uysal, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması! Mansur Yavaş'tan açılış töreninde 'cumhurbaşkanı' açıklaması!

"Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum. "

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Gültekin Uysal 6'lı masa demokrat parti

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