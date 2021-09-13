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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

13.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine oy verenlerin sorularını yanıtladı.

OLASI CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Mansur Yavaş'a en çok yöneltilen sorulardan birisi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili oldu.

MANSUR YAVAŞ: GURUR DUYULACAK BİR ŞEY

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre Yavaş, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya, "Adımın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıktığını biliyorum. Bu gurur duyulacak bir şey. Bu da hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edildiği anlamına geliyor. Ancak şu anda böyle bir düşüncem yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok değerli bir makam ve halkım kendilerine hizmet etmem için beni seçti. Şu anda görevimizi büyük bir motivasyonla yapıyoruz ve halkımızın sevgisine ve güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Öncelikle Ankara için bir başarı hikayesi yazmamız gerekiyor ve bunu da şu anda vatandaşlarımızla el ele vererek gerçekleştiriyoruz." diyerek yanıt verdi.

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Mansur Yavaş
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