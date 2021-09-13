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Millet İttifakı'nda 2023 seçim planı: Liderler Kabinesi! (Hangi lider hangi görevde olacak?)

13.09.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim hazırlıklarını sürdüren Millet İttifakı için ortaya atılan 'liderler kabinesi' iddiası gündem yarattı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollağlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ittifakta yer alması beklenirken, seçimin kazanılması halinde ikinci aşamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı, İYİ Parti lideri Akşener'in de başbakan olacağı iddia edildi.

Millet İttifakı'nda 2023 seçim planı: Liderler Kabinesi! (Hangi lider hangi görevde olacak?)

Millet İttifakı'nın kimi cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. İYİ Parti’nin etkin isimlerinden Cihan Paçacı’nın “Kemal Bey, son dönemde sürekli tekil konuşuyor” çıkışından sonra "Millet İttifakı'nda çatlak mı var?" sorusunu gündeme getirse de art arta yapılan açıklamalarla herhangi bir sorun olmadığı mesajı verildi.

2023 DEKLARASYONU VE LİDERLER KABİNESİ

Kamuoyunda "sorun var" algısının önüne geçmek isteyen CHP ve İYİ Parti'nin liderler düzeyinde temaslarını artıracağı öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 seçimleri öncesi bir deklarasyon açıklaması ve "liderler kabinesi" üzerinde görüş birliğine varması bekleniyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Millet İttifakı’ndan liderler kabinesi" yazısında çarpıcı detaylara yer verdi.

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU VE ALİ BABACAN DETAYI

Millet İttifakı'nın tabanını genişletmek ve muhalif kesimi sandığıa taşıyabilmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve eğer ittifakta yer alırsa Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI, AKŞENER BAŞBAKAN

Selvi; seçimin kazanılması halinde 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceğini ve Akşener'in başbakan olarak görev alacağını iddia etti.

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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı ancak icra gücünün başbakanda olacağını belirten Selvi, cumhurbaşkanı adayının seçim öncesinde bunu hem sözlü hem de yazılı olarak taahhüt edeceğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Allah'ım size iktidar vermez....
Kemal le yine de zor bu iş benden söylemesi .
anayasa nasıl değişecek kandırmaca

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