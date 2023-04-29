HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'Megri Megri' göndermesi! 'Onlar kadar Müslümanız' diyerek böyle tepki gösterdi: 'Hadi oradan!'

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'Megri Megri' göndermesi! 'Onlar kadar Müslümanız' diyerek böyle tepki gösterdi: 'Hadi oradan!'

29.04.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, iktidara sert sözlerle yüklendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'şampanya' ifadesine değinen Yavaş, "Şampanyayla mı şükür namazıyla diyerek toplumu ayrıştırıyor. Onların iktidarı Müslümansa en az onlar kadar Müslümanız" dedi. Açıklamasının devamında Yavaş, "Bizleri terör örgütleriyle suçlayanlara 'hadi oradan' deyin. Böyle diyenler olunca benim kulağıma 'megri megri' geliyor" dedi.

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'Megri Megri' göndermesi! 'Onlar kadar Müslümanız' diyerek böyle tepki gösterdi: 'Hadi oradan!'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

AW880544_02

"ONLARIN İKTİDARI MÜSLÜMANSA EN AZ ONLAR KADAR MÜSLÜMANIZ"

Burada vatandaşlara seslenen Yavaş, “Kayseri kararını vermiş. Yeni bir dönemi başlatacak. 14 Mayıs’ta seçime gidiyoruz. 65 milyon seçmen kararını verecek ve bir sonuç çıkacak, hayat devam edecek. İnsanlar 21 yıldır devam eden iktidarına mı yoksa yeni bir döneme karar verecek. Sanki iktidar giderse darbe olur gibi saçma sapan söylentiler başladı. Artık madem baharlar açacak, dillerimiz güzelleşecek ve nefret siyasetini ortadan kaldıracağız. İHA’ları SİHA’ları ortadan kaldıracaklar, operasyonları bitirecekler diyorlar. Şampanyayla mı şükür namazıyla diyerek toplumu ayrıştırıyor. Ankara’da kazandığımızda şükür namazı kıldık ve işimize başladık. 2019’da gördük, baktılar ki anketlerde sonuçlar kötü gidiyor, türlü iftiralar attılar. İddia ettikleri hiçbir şey olmadı. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Dediler ki İstanbul düşerse Mekke düşer, büyük İsrail kurulur. Ne Mekke düştü, ne Kudüs düştü. Onların iktidarı Müslümansa en az onlar kadar Müslümanız. Şimdi de aynı tezgahlar uygulanıyor. 28 Mart’ta görüşmeye gitmişler. Söyleyecek sözü kalmayanların iftiradan başka çaresi yok. Artık ekonomi konuşulmasın istiyorlar. Farklı şeyler söylüyorlar. Biz daha iyi yöneteceğiz. Kışın aklınız yok muydu ki doğalgazı şimdi bedava veriyorsunuz. Seçime giderken vatandaş aklına geldi. Hiçbir zaman silahlı kuvvetlerimizde, camilerimizde siyasete ilan ediyorlar. Seçim bitecek halk gündemle karşı karşıya kalacak. Yumurtanın fiyatı nedir, soğanın fiyatı nedir. Bunlar ne yiyecek, bunların konuşulması lazım” diye konuştu.

AW880544_04

"BÖYLE DİYENLER OLUNCA BENİM KULAĞIMA 'MEGRİ MEGRİ' GELİYOR"

Mansur Yavaş, “Bir şahıs televizyonda Meral Akşener’e laflar söyledi. Allah kahretsin sizi. Bizleri terör örgütleriyle suçlayanlara 'hadi oradan' deyin. Böyle diyenler olunca benim kulağıma “megri megri” geliyor. Artık ekonomiyi konuşacağız. 15’inden sonra çocuğuna yeterli gıda yedirebilecek misin? deyin. Bunların sözlerine artık itibar etmiyoruz. Başkalarına şampanya diyenler, pudra şekerleri ile ciplerde geziyorlar. Bu memlekette artık fakirlik yok diyorlar. Ağızlarına kürekle vurun. Onun için genel başkanlarımız bir araya geldi. Mutabakat metninde neler yapılacağı söylendi. Farklı siyasi partilerin yan yana gelmesi çok güzel bir olay. İstiyorlar ki siz niye yan yana geldiniz. Kavga mı etseydik. Bundan sonra kavga etmeyeceğiz. Ankara’da nasıl herkese eşit muamele yapıyorsak, bundan sonra herkese eşit muamele edilecek. Artık Türkiye’ye huzur gelecek. Genel başkanlar uzlaştılar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun 'ÖTV'siz otomobil' sözlerine Bakan Nebati'den yanıt!Kılıçdaroğlu'nun 'ÖTV'siz otomobil' sözlerine Bakan Nebati'den yanıt!
İzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmişİzmir'de lüks sitede çıkan yangını misafir fark etmiş
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda yeni gelişmeAralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgunda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş seçim Kayseri Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Kira sorunu için yeni formüller tartışılıyor!

Kira sorunu için yeni formüller tartışılıyor!

AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış

Futbol dünyasını sarsan olay! Fatih Terim ile birlikte kızı ve damadı da dolandırılmış

İlginizi Çekebilir

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.