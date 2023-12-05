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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: Karışmıyoruz, saygı duyuyoruz

05.12.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin işbirliğine "hayır" kararıyla ilgili ilk yorum geldi. ABB Başkanı Yavaş, "Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz" diye konuştu.

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: Karışmıyoruz, saygı duyuyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN İŞBİRLİĞİNE "HAYIR" KARARI ÇIKMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, GİK toplantısının ardından gazetecilere CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine 'hayır' kararı çıktığını söyledi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada GİK'te yapılan oylamayı "Bu siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şöleni" olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

"Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır."

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Mansur Yavaş Yerel seçim Ankara İYİ Parti
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