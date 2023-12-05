'İntihar girişimi' diyerek açıkladı! İYİ Parti'nin kararı kulisleri hareketlendirdi, gözler Ankara ve İstanbul'a çevrildi

Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken muhalefet cephesi kararını verdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini oy çokluğuyla reddetme kararı alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını vurgulayarak "Partimiz seçime hür ve müstakil girme kararı aldı." dedi.

GÖZLER ANKARA VE İSTANBUL'DA

Söz konusu karar sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olurken; gözler bir yandan da Ankara ve İstanbul'a çevrildi.

İYİ Parti'nin kararı başkent kulislerini de hareketlendirirken, konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ALTAYLI: "NİHAİ BİR KARAR OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

Söz konusu kararın yine de 'kesin karar' olmayabileceğini savunan Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Bu kararın nihai bir karar olduğu kanaatinde değilim. Yani bir karar çıkmış olabilir ama bazı il örgütleri bazı illerde hala il, ilçe veya aday bazında uzlaşmalara açık olabilirler.

"PAZARLIKLAR OLABİLİR"

Hala ben adayların açıklanacağı son tarihe kadar 'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek veririz ama uyduruyorum illeri Tuzla'yı, Beykoz'u Sarıyer'i isteriz' diyebilirler. 'Ayvalık'ta Manisa'da CHP aday göstermesin, biz gösterelim' diyebilirler. Pazarlıklar olabilir diye düşünüyorum ben.

"İYİ PARTİ'NİN AÇIK BİR İNTİHAR GİRİŞİMİ OLARAK TARİHE GEÇER"

Olmaz ise zaten bu İYİ Parti'nin açık bir intihar girişimi olarak tarihe geçer. Önümüzdeki seçim itibariyle de siyasi hayatı noktalanır."







