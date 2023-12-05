'İntihar girişimi' diyerek açıkladı! İYİ Parti'nin kararı kulisleri hareketlendirdi, gözler Ankara ve İstanbul'a çevrildi

Türkiye, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken muhalefet cephesi kararını verdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini oy çokluğuyla reddetme kararı alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını vurgulayarak "Partimiz seçime hür ve müstakil girme kararı aldı." dedi.
Söz konusu karar sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu olurken; gözler bir yandan da Ankara ve İstanbul'a çevrildi.
İYİ Parti'nin kararı başkent kulislerini de hareketlendirirken, konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Söz konusu kararın yine de 'kesin karar' olmayabileceğini savunan Altaylı şu ifadeleri kullandı;
"Bu kararın nihai bir karar olduğu kanaatinde değilim. Yani bir karar çıkmış olabilir ama bazı il örgütleri bazı illerde hala il, ilçe veya aday bazında uzlaşmalara açık olabilirler.
Hala ben adayların açıklanacağı son tarihe kadar 'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek veririz ama uyduruyorum illeri Tuzla'yı, Beykoz'u Sarıyer'i isteriz' diyebilirler. 'Ayvalık'ta Manisa'da CHP aday göstermesin, biz gösterelim' diyebilirler. Pazarlıklar olabilir diye düşünüyorum ben.
Olmaz ise zaten bu İYİ Parti'nin açık bir intihar girişimi olarak tarihe geçer. Önümüzdeki seçim itibariyle de siyasi hayatı noktalanır."