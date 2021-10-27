HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi

Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi

27.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kara Kış Destek Paketi'yle ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 600 milyon TL'lik yardımda bulunulacağını duyurdu.

Mansur Yavaş'tan kış ayları için 600 milyon TL'lik destek paketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, videolu paylaşım yaparak ihtiyaç sahibi aileler için Kara Kış Destek Paketi’ni açıkladı. Yavaş paylaşımına, "600 Milyon TL'lik Kara Kış Destek Paketimizi başlatıyor, Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız." notunu düştü.

Yavaş videoda ise şu ifadeleri kullandı:

Sevgili ailem, bugüne kadar sizlerle birlikte 6 milyon tek yürek olduk. Hiç kimsenin ‘Bu kentte benim kimsem yok mu?’ sorusunu cevapsız bırakmadık. Cumhuriyetimizin başkentini, iyiliğin de başkenti haline getirdik. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşehrilerimizin büyük bir kısmının çeşitli zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu aşmak için yeni bir sayfa açıyor, ‘Karakış Destek Paketimizi açıklıyoruz.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldırKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldır

BAŞKENT KARTLARINA 500 LİRALIK EK DESTEK

Yeni destek paketimizde, bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğal gaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe başvuru durumuna göre, 400 milyon lira civarında bütçe ayırırken, aralık ayında 220 bin ailemizin Başkent Kartına 500 liralık ayrıca destek tutarının yatırılması için çalışmalarımıza başladık.

“20 BİN CİVARINDA EVLADIMIZIN DA SERVİS ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ”

Tüm bunların yanında yılbaşından itibaren, sosyal yardım alan her ailemizin Başkent Kartıyla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızın sürdürüyoruz. Yılbaşından itibaren, 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız Kara Kış Destek Paketimiz ile çetin ayları birlikte aşacağız, güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNER Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum! Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı: Ağabey diyordum!
TEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı, trafik kilitlendiTEM'de korku dolu anlar! Alev alev yandı, trafik kilitlendi
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.