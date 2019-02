Margot Robbie’den set itirafı

Son dönemin popüler yıldızı Margot Robbie, Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary) filmiyle ilgili konuştu. Leonardo DiCaprio ile birlikte başrolü paylaştığı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filminden sonra Hollywood’da en çok iş alan kadın oyunculardan biri olan Robbie, I, Tonya (Ben, Tonya) filmiyle Oscar adaylığı elde etmişti.

Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary) filminde çok ağır makyaj, kostümler, büyük peruklar kullanan Margot Robbie, “Beyazperdede gördüğünüz estetik dönüşüm senaryoda yazmıyordu.” dedi. Daha önce verdiği bir röportajda, film için çirkinleşmenin hoşuna gittiğini söyleyen Robbie, “Özel efekt yaratan makyajlar, protezler ve yetenekli insanların saatler süren uğraşları sonunda ortaya çıkan sonuç, beni işime daha da hayran bırakıyor” ifadesini kullandı. Robbie, “Settekiler bile makyaj olduğunu bildiği halde yüzüme bakamıyordu” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl gösterime girecek Once Upon a Time in Hollywood filminde 5 yıl aradan sonra Leonardo DiCaprio ile yeniden çalışan Robbie, duygularını şöyle ifade etti: “Onunla yeniden çalışmak çok güzeldi. Birbirimizi tanıyoruz. Çalışma tarzlarımızı biliyoruz. Leo aşırı yetenekli bir oyuncu. Onun filmlerini izleyerek büyüdüm. Filmlerini izlerken sınırsız bir yeteneğe sahip olduğunu zaten biliyordum. The Wolf of Wall Street’i çekerken yeteneğine bizzat şahit oldum. Onu yeniden sette izlemek ve çalışırken gözlemlemek benim için oyunculuk okulu gibi bir deneyim.”