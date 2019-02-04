Margot Robbie’den set itirafı

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SİNEMA TV  | 04.02.2019 08:39 | Son Güncelleme

Son filmi Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary) ile makyajla bambaşka birine dönüşen Margot Robbie, “Settekiler bile makyaj olduğunu bildiği halde yüzüme bakamıyordu” dedi.

Margot Robbie’den set itirafı

Son dönemin popüler yıldızı Margot Robbie, Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary) filmiyle ilgili konuştu. Leonardo DiCaprio ile birlikte başrolü paylaştığı The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filminden sonra Hollywood’da en çok iş alan kadın oyunculardan biri olan Robbie, I, Tonya (Ben, Tonya) filmiyle Oscar adaylığı elde etmişti.

Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary) filminde çok ağır makyaj, kostümler, büyük peruklar kullanan Margot Robbie, “Beyazperdede gördüğünüz estetik dönüşüm senaryoda yazmıyordu.” dedi. Daha önce verdiği bir röportajda, film için çirkinleşmenin hoşuna gittiğini söyleyen Robbie, “Özel efekt yaratan makyajlar, protezler ve yetenekli insanların saatler süren uğraşları sonunda ortaya çıkan sonuç, beni işime daha da hayran bırakıyor” ifadesini kullandı. Robbie, “Settekiler bile makyaj olduğunu bildiği halde yüzüme bakamıyordu” şeklinde konuştu.

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Önümüzdeki yıl gösterime girecek Once Upon a Time in Hollywood filminde 5 yıl aradan sonra Leonardo DiCaprio ile yeniden çalışan Robbie, duygularını şöyle ifade etti: “Onunla yeniden çalışmak çok güzeldi. Birbirimizi tanıyoruz. Çalışma tarzlarımızı biliyoruz. Leo aşırı yetenekli bir oyuncu. Onun filmlerini izleyerek büyüdüm. Filmlerini izlerken sınırsız bir yeteneğe sahip olduğunu zaten biliyordum. The Wolf of Wall Street’i çekerken yeteneğine bizzat şahit oldum. Onu yeniden sette izlemek ve çalışırken gözlemlemek benim için oyunculuk okulu gibi bir deneyim.”

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“The Wolf of Wall Street benim ilk Amerikan filmimdi. Sette çok heyecanlı ve stresliydim. Leo harika bir partner. Bir o kadar da iyi bir hoca. Sette sadece işten ibaret bir Leo var. Tek konuştuğu oynadığı karakter ve hikaye” diyen ünlü oyuncu, “5 yıl sonra yine aynı şeyi gördüm. Leo hiç değişmemiş... İşine odaklanması karşısındaki oyuncuyu da etkiliyor. Stresi bir kenara bırakıp aynı şeyi yapıyorsun” ifadesini kullandı.

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Mary Queen of Scots İskoçya Kraliçesi Mary Margot Robbie The Wolf of Wall Street Para Avcısı I, Tonya Ben, Tonya

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