Margot Robbie’den Star Wars hayranlarını kızdıracak açıklama

Oscar adayı güzel yıldız Margot Robbie, canlı yayında "Star Wars" serisini hiç izlemediğini açıkladı. Son filmi Bombshell’in tanıtımını yapmak için Jimmy Kimmel Live programına katılan oyuncu, yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı. Sevilen oyuncu Star Wars’u hiç seyretmediğini kendisine yöneltilen soru üzerine itiraf etti. Oldukça göz önünde olduğu bir seneyi geride bırakmak üzere olan Margot Robbie, önce Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood’la devamında Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu alan Skandal (Bombshell) filmiyle geride bırakıyor.

"İNSANLAR ÇOK KIZIYOR"

Star Wars’u izlemediğini itiraf etmekten her zaman çekindiğini söyleyen Margot Robbie, eşinin bile bu durumdan şikayetçi olduğunu söylüyor. Margor Robbie, sözlerine şöyle devam etti: