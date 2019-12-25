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  4. Margot Robbie’den Star Wars hayranlarını kızdıracak açıklama

Margot Robbie’den Star Wars hayranlarını kızdıracak açıklama

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

I, Tonya filmiyle Oscar ödülüne aday gösterilen, bu sene Once Upon a Time in Hollywood ve Skandal (Bombshell) filmleriyle beyaz perdede boy gösteren Margot Robbie, Star Wars serisinin hiçbir filmini izlememiş. Jimmy Kimmel Live programına katılan oyuncu, Star Wars’u izlemediğini itiraf ettiğinde stüdyodakiler şaşkına dönüyor.

Oscar adayı güzel yıldız Margot Robbie, canlı yayında "Star Wars" serisini hiç izlemediğini açıkladı. Son filmi Bombshell’in tanıtımını yapmak için Jimmy Kimmel Live programına katılan oyuncu, yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı. Sevilen oyuncu Star Wars’u hiç seyretmediğini kendisine yöneltilen soru üzerine itiraf etti. Oldukça göz önünde olduğu bir seneyi geride bırakmak üzere olan Margot Robbie, önce Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood’la devamında Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu alan Skandal (Bombshell) filmiyle geride bırakıyor.

"İNSANLAR ÇOK KIZIYOR"

Star Wars’u izlemediğini itiraf etmekten her zaman çekindiğini söyleyen Margot Robbie, eşinin bile bu durumdan şikayetçi olduğunu söylüyor. Margor Robbie, sözlerine şöyle devam etti:

Sen ve pek çok izleyici beni bu itirafım yüzünden öldürecek, biliyorum. Star Wars’un filmlerini izlemedim. Serinin hiçbir filmini seyretmedim. Bu yüzden Star Wars’un yerine Bombshell’i izlemeyi seçmeniz gerektiğini düşünüyorum (Gülüyor) Seriyi izlemediğimi söylemem çevremdeki pek çok insanı şaşırtıcı şekilde kızdırıyor. Onların bu tepkisi çok komiğime gidiyor. Özellikle eşim bu durumdan çok şikayetçi. Fakat böyle bir seriyi henüz seyretmemiş olmanın avantaj olduğunu düşünüyorum. Hayatın sıradan ve sıkıcı geldiğini hissetmeye başladığım bir dönemde oturup tüm filmleri seyredebilirim.

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Anahtar Kelimeler:
Jimmy Kimmel Live Star Wars Margot Robbie

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne olmuş ben de izlemedim veçok şey kaybettiğimi sanmıyorum
bilin kurgu filmlerinin hastasiyim ama star wars 5 para etmez
Beş para etmez filimler
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