Mark Ruffalo’lu Dark Waters’tan ilk fragman yayınlandı

Yıllar süren bir kimyasal atık skandalını ortaya çıkaran çevreci avukat Robert Bilott’ın hikâyesinden sinemaya uyarlanan Dark Waters filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Far From Heaven, I’m Not There ve Carol gibi işlere imzasını atan başarılı yönetmen Todd Haynes’in yönetmen koltuğuna oturduğu yapım, Nathaniel Rich’in The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare başlıklı New York Times makalesinden sinemaya uyarlandı.

Şimdiden Oscar ödüllerine talip olduğunu açıkça belli eden filmin başrollerini; Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk’ı canlandıran Mark Ruffalo ile Oscar ödüllü güzel yıldız Anne Hathaway paylaşırken onlara Victor Garber, Bill Pullman, Mare Winningham ve William Jackson Harper gibi isimler eşlik ediyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran avukatın hikayesini konu alıyor. İşinde başarılı bir avukat olan Robert Bilott’un elinde toplumu yakından ilgilendiren bir dava vardır. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm vakalarını araştıran Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder. Olayı iyice araştırmaya başlayan Robert, gerçekleri ortaya çıkarmak için geleceğini, ailesini ve kendi yaşamını riske atar...

22 Kasım’da ABD’de vizyona girecek olan Dark Waters, ülkemizde 6 Aralık tarihinde vizyondaki yerini alacak.