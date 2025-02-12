1 ayda 1000 yumurta yiyen adam vücudundaki şok edici değişiklikleri ortaya koydu: Ay başında ve sonunda test yaptılar

MYNET|DIŞ HABERLER Fitness tutkunu ve içerik yaratıcısı Joseph Everett, Youtube'dan yaptığı paylaşımında kendisine özel olarak oluşturduğu diyetinin başlangıç ve bitiş değerlerini paylaşınca şaşkınlık yarattı.

Günlük yeme rutininde 30 yumurta bulunduğunu söyleyen Everett, "Benim için tipik bir günlük yemek genellikle 30 yumurta, bir kase pirinç, biraz dana eti, biraz yoğurt, biraz meyve, biraz bal ve belki bir protein barı olurdu. Şimdi sadece yumurta yedim ve sayısını arttırdım" dedi.

SONUÇLARA İNANAMADI

Deneyin sonunda, yaklaşık 78 olan başlangıç ağırlığından etkileyici bir şekilde 6 kg kas kütlesi kazanmıştı. Kaldırışları da iyileşmiş gibi görünüyordu, başladığı zamandan 20 kg daha fazla kaldırabiliyordu. Ayrıca kanında trigliserit adı verilen tehlikeli bir yağ türünde düşüş gördü. Kanında 'kötü kolesterol'de belirgin bir artış yoktu, bunun yerine kanından kötü türü uzaklaştırmaya yardımcı olduğu söylenen iyi kolesterolde bir artış vardı.