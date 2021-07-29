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Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

29.07.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesi saatlerdir süren yangınla boğuşuyor. Saat 13.00'te başlayan yangını 8 ve 10 yaşında iki çocuğun çıkardığı iddia edildi. Çocuklar ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Marmaris'te çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

"SABOTAJ İHTİMALİ KUVVETLİ"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangının çıkış sebebiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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