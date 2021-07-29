Son Dakika: Muğla'da orman yangınları! Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

YERLEŞİM YERLERİ VE OTELLER TEHDİT ALTINDA

Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

#Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır. pic.twitter.com/4Bcsqbw4xQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2021

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BİR YANGIN HABERİ DE BODRUM'DAN GELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

AA muhabiri Ali Ballı, Bodrum'daki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük.

"OTELLER BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN OLDUKÇA ÖNEME SAHİP"

Milas-Bodrum sınırında bir yer. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunuyor, burada çok büyük 5 yıldızlı oteller var. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum.

"YANGININ BOYUTU BÜYÜK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Şu anda havadan müdahale göremiyorum, yangın yeni başladı. Çok sayıda ekip bölgeye ulaştı, hava araçları da bölgeye sevk edildi. Oteller bölgesi yakın bir alanda ancak yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangının boyutu büyük gibi gözüküyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜRÜN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Haber Global'de yangına ilişkin, "Şu an yerleşim yerleri için acil durum söz konusu değil ama rüzgar dönerse olabilir. Buradaki arazi dik olarak geliyor, orman. İtfaiye olarak bizim meskun sahalara müdahale etme imkanımız var. Orman içi yangınlara bakanlığımız ve ekiplerimiz müdahale ediyor ama orman ve evler iç içe. Ters rüzgar ile orman aşağı inip meskun sahaya ulaşabiliyor. Bizim de hassas olduğumuz nokta, orman içi mekanların korunmasıyla ilgili" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, "Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale edilmektedir. Muğla AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

ALTUN: YANGINLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."