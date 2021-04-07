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Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki ilk renkli fotoğrafını çekti

07.04.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın küçük Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'de gözlerini açtı. Helikopter, Perseverance tarafından Mars topraklarına indirildikten kısa bir süre sonra Mars'tan ilk renkli fotoğrafını gönderdi.

Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki ilk renkli fotoğrafını çekti

Perseverance Mars kaşif aracı ile uzaya gönderilen Ingenuity helikopteri için artık nefesler tutuldu. NASA, helikopterin planlanan uçuşu ertelese de, yeni plana göre Ingenuity'nin 11 Nisan günü ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fakat NASA'nın küçük helikopteri, şimdiden gözlerini açmış durumda.

İŞTE INGENUITY'NİN İLK RENKLİ FOTOĞRAFI

Ingenuity olarak bilinen 1.8 kilogramlık helikopter, Perseverance gezgini tarafından Mars topraklarına indirildikten kısa bir süre sonra ilk renkli fotoğrafını çekti. Fotoğrafta Mars'ın Jezero Krateri'nin zemini ve NASA'nın Perseverance Mars gezgininin iki tekerleğinin bir bölümü görünüyor.

Ingenuity

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İLK KEZ GERÇEKLEŞECEK

Her şey planlandığı gibi giderse, Ingenuity 11 Nisan Pazar günü havalanacak ve Dünya dışı bir gezegende ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Perseverance
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