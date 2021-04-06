Mars'ta gökkuşağı mı var?

NASA'nın Mars'taki yeni uzay aracı Perseverance, karnındaki bölmede Kızıl Gezegen'e taşıdığı minik helikopteri sonunda serbest bıraktı. NASA müjdeli haberi, Ingenuity isimli helikopterin Mars yüzeyinde tek başına görüldüğü çarpıcı bir fotoğrafla paylaştı. Ancak fotoğraftaki bir diğer ayrıntı da dikkat çekti.

Uzay ajansının Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın arka planında görülen yay şeklindeki bir ayrıntı, sosyal medya kullanıcılarının merakını cezbetti. Söz konusu şekil, Ingenuity'nin sol tarafında bir gökkuşağı gibi uzanıyordu.

Bazı kullanıcılar bu nedenle Mars'ta bir gökkuşağı gördüklerini düşündü. Bazıları ise şeklin, Mars bulutlarındaki buz kristallerinden kaynaklandığını savundu. Ancak kamera merceğinden şüphelenenler de vardı.

Amerikan Meteoroloji Derneği'nin eski başkanı, hava durumu ve iklim uzmanı Dr. Marshall Shepherd ise şeklin sırrını çözmek için iki uzmanla konuştu.

O uzmanlardan biri NASA'nın Mars Programı'nın eski üyesi ve uzay şirketi Lockheed Martin'in teknoloji uzmanı Lisa May'di. May, Mars'ta yağmur yağmadığını, yalnızca atmosferin üst kısmında su buharı ve su buzundan oluşan bulutlar olduğunu ifade etti.