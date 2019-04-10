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Mart ayında PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunlar açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 10.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bakalım PlayStation Store’a geçtiğimiz ay hangi oyunlar damgasını vurmuş? İşte en çok oynanan oyunlar!

Mart ayında PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunlar açıklandı

Sony, her ay olduğu gibi bu ayda da PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunları açıkladı. PlayStation 4, PS Vita, PS VR ve PS Classic kategorileri altında açıklanan oyunlar, hala bazı oyunların eskimediğini bizlere gösteriyor.

PlayStation 4 sahipleri geçtiğimiz ay en çok Tom Clancy’s The Division 2’yi satın almış. Ubisoft’un listede kendine yer bulan bir diğer oyunu ise Far Cry New Dawn oldu. Oynaması ücretsiz oyunlar arasında ise Apex Legends, Fortnite’ı geride bırakarak zirveye oturdu.

PlayStation 4

1 Tom Clancy’s The Division 2
2 MLB The Show 19
3 Sekiro: Shadows Die Twice
4 Devil May Cry 5
5 Grand Theft Auto V
6 NBA 2K19
7 Minecraft: PlayStation 4 Edition
8 Far Cry New Dawn
9 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
10 FIFA 19
 

PS VR

1 Beat Saber
2 Job Simulator
3 Superhot VR
4 Arizona Sunshine
5 PlayStation VR Worlds
6 Gun Club VR
7 Until Dawn: Rush of Blood
8 Surgeon Simulator: Experience Reality
9 Astro Bot Rescue Mission
10 Borderlands 2 VR
 

Oynaması ücretsiz oyunlar

1 Apex Legends
2 Fortnite
3 Pro Evolution Soccer 2019 Lite
4 Warface
5 Dissidia Final Fantasy NT Free Edition
6 Realm Royale
7 Brawlhalla
8 H1Z1: Battle Royale
9 Warframe
10 3on3 FreeStyle
 

PS Vita

1 Jak and Daxter Collection
2 Trillion: God of Destruction
3 Mary Skelter: Nightmares
4 God of War: Collection PS Vita
5 Metal Gear Solid 3: Snake Eater – HD Edition PS Vita
6 Persona 4 Golden
7 Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls
8 Minecraft: PlayStation Vita Edition
9 Cosmic Star Heroine
10 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – HD Edition PS Vita
 

PS Classics

1 Grand Theft Auto: San Andreas
2 Bully
3 Psychonauts
4 Destroy All Humans! 2
5 The Warriors
6 Jak and Daxter: The Precursor Legacy
7 Destroy All Humans!
8 Grand Theft Auto: Vice City
9 Star Ocean Till The End Of Time
10 Red Faction II

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Anahtar Kelimeler:
Playstation oyun

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