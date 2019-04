Mart ayında PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunlar açıklandı

1 Beat Saber 2 Job Simulator 3 Superhot VR 4 Arizona Sunshine 5 PlayStation VR Worlds 6 Gun Club VR 7 Until Dawn: Rush of Blood 8 Surgeon Simulator: Experience Reality 9 Astro Bot Rescue Mission 10 Borderlands 2 VR

1 Tom Clancy’s The Division 2 2 MLB The Show 19 3 Sekiro: Shadows Die Twice 4 Devil May Cry 5 5 Grand Theft Auto V 6 NBA 2K19 7 Minecraft: PlayStation 4 Edition 8 Far Cry New Dawn 9 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 10 FIFA 19

PlayStation 4 sahipleri geçtiğimiz ay en çok Tom Clancy’s The Division 2’yi satın almış. Ubisoft’un listede kendine yer bulan bir diğer oyunu ise Far Cry New Dawn oldu. Oynaması ücretsiz oyunlar arasında ise Apex Legends, Fortnite’ı geride bırakarak zirveye oturdu.

PS Vita

1 Jak and Daxter Collection

2 Trillion: God of Destruction

3 Mary Skelter: Nightmares

4 God of War: Collection PS Vita

5 Metal Gear Solid 3: Snake Eater – HD Edition PS Vita

6 Persona 4 Golden

7 Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls

8 Minecraft: PlayStation Vita Edition

9 Cosmic Star Heroine

10 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – HD Edition PS Vita



PS Classics

1 Grand Theft Auto: San Andreas

2 Bully

3 Psychonauts

4 Destroy All Humans! 2

5 The Warriors

6 Jak and Daxter: The Precursor Legacy

7 Destroy All Humans!

8 Grand Theft Auto: Vice City

9 Star Ocean Till The End Of Time

10 Red Faction II

