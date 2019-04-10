Mart ayında PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunlar açıklandı

Sony, her ay olduğu gibi bu ayda da PlayStation Store’dan en çok indirilen oyunları açıkladı. PlayStation 4, PS Vita, PS VR ve PS Classic kategorileri altında açıklanan oyunlar, hala bazı oyunların eskimediğini bizlere gösteriyor.

PlayStation 4 sahipleri geçtiğimiz ay en çok Tom Clancy’s The Division 2’yi satın almış. Ubisoft’un listede kendine yer bulan bir diğer oyunu ise Far Cry New Dawn oldu. Oynaması ücretsiz oyunlar arasında ise Apex Legends, Fortnite’ı geride bırakarak zirveye oturdu.

PlayStation 4

1 Tom Clancy’s The Division 2

2 MLB The Show 19

3 Sekiro: Shadows Die Twice

4 Devil May Cry 5

5 Grand Theft Auto V

6 NBA 2K19

7 Minecraft: PlayStation 4 Edition

8 Far Cry New Dawn

9 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

10 FIFA 19



PS VR

1 Beat Saber

2 Job Simulator

3 Superhot VR

4 Arizona Sunshine

5 PlayStation VR Worlds

6 Gun Club VR

7 Until Dawn: Rush of Blood

8 Surgeon Simulator: Experience Reality

9 Astro Bot Rescue Mission

10 Borderlands 2 VR



Oynaması ücretsiz oyunlar

1 Apex Legends

2 Fortnite

3 Pro Evolution Soccer 2019 Lite

4 Warface

5 Dissidia Final Fantasy NT Free Edition

6 Realm Royale

7 Brawlhalla

8 H1Z1: Battle Royale

9 Warframe

10 3on3 FreeStyle

