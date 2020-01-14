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  4. Masallar ilkokul öğrencileriyle buluşturuluyor

Masallar ilkokul öğrencileriyle buluşturuluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç: - "Öğrencilerimiz için masal şarkıları bestelendi ve görme engelli öğrencilerimiz için masallar öğretmenlerimiz tarafından seslendirildi"

Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Erzurum'daki minik öğrenciler, geleneksel kıyafetlerle canlandırılan Anadolu masallarını dinledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 80 masalın pedagog ve halk bilimcilerce çocukların seviyesine uyarlandığını söyledi.

Masalların, lise öğrencileri tarafından da resmedildiğini anlatan Kılıç, "Ünlü ressamlarla bu masalları resme dönüştürebilirdik ama çocuklarımızın masallarını ağabey ve ablalarının fırçalarıyla hayat bulmasını istedik. Masalları, Türkiye'deki 16 güzel sanatlar lisemizdeki öğrencilerimiz harikulade şekilde resmetti. Öğrencilerimiz ünlü ressamlara taş çıkaracak resimler hazırladı." dedi.

Kılıç, proje kapsamında hazırlanan içeriklerle eğitim seti hazırlandığı ve sona gelindiğini aktardı.

Eğitim setinin öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğitim setinde eğitimcilerce hazırlanmış oyun kartları hazırlandı. Öğrencilerimiz için masal şarkıları bestelendi ve görme engelli öğrencilerimiz için masallar öğretmenlerimiz tarafından seslendirildi. Yapılan bu işler için bir tek lira bile harcanmadı, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kendi emekleriyle bu safhaya getirdi. Şimdi bu hazırlanan setler 30 Mart'tan sonra okullarda öğrencilerimizle buluşacak ve öğretmenlerimiz bu masalları öğrencilerimize okuyacaktır. Öğrencilerimize masallardan oluşan oyun kartları ve materyalle birçok analitik beceriyi zevk veren şekilde öğrenme fırsatı sağlanacaktır."

Konuşmanın ardından kentteki lise öğrencileri, minik çocuklara geleneksel kıyafetlerle Anadolu masallarını canlandırdı. Etkinlikte, ayrıca Türkiye genelindeki güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrencilerin masallardan kesitlere yer vererek çizdiği resimler sergilendi.

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Erzurum, Masal, Mİlli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, resim, sergi,

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