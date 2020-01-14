Masallar ilkokul öğrencileriyle buluşturuluyor

Eğitim setinin öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğitim setinde eğitimcilerce hazırlanmış oyun kartları hazırlandı. Öğrencilerimiz için masal şarkıları bestelendi ve görme engelli öğrencilerimiz için masallar öğretmenlerimiz tarafından seslendirildi. Yapılan bu işler için bir tek lira bile harcanmadı, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kendi emekleriyle bu safhaya getirdi. Şimdi bu hazırlanan setler 30 Mart'tan sonra okullarda öğrencilerimizle buluşacak ve öğretmenlerimiz bu masalları öğrencilerimize okuyacaktır. Öğrencilerimize masallardan oluşan oyun kartları ve materyalle birçok analitik beceriyi zevk veren şekilde öğrenme fırsatı sağlanacaktır."

Konuşmanın ardından kentteki lise öğrencileri, minik çocuklara geleneksel kıyafetlerle Anadolu masallarını canlandırdı. Etkinlikte, ayrıca Türkiye genelindeki güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrencilerin masallardan kesitlere yer vererek çizdiği resimler sergilendi.

