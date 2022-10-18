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MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2019 Alican Sabunsoy kaçıncı oldu, ne iş yapıyor?

18.10.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Alican hakkında detaylar MasterChef seyircileri tarafından merak edildi. MasterChef'in 18 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümüne eski yarışmacılar katılarak yemek tadımında bulundular. Yarışmacılar arasında bulunan Alican Sabunsoy 2019 yılı MasterChef'te dikkat çeken isimler arasındaydı. Peki, MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2019 Alican Sabunsoy kaçıncı oldu, ne iş yapıyor? İşte MasterChef Alican Sabunsoy hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2019 Alican Sabunsoy kaçıncı oldu, ne iş yapıyor?

Alican Sabunsoy MasterChef 2019 sezonuna damga vuran isimlerden olmuştu. MasterChef'in eski yarışmacıları ile beraber Alican Sabunsoy da programa konuk oluyor. Bu gelişmenin ardından Alican Sabunsoy hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Alican Sabunsoy yarışmada kaçcı oldu, ne iş yapıyor? MasterChef Alican Sabunsoy kimdir?

MASTRCHEF ALİCAN SABUNSOY HANGİ SEZONDA KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef Alican Sabunsoy 2019 yılında yarışmıştır. Alican Sabunsoy, Masterchef 2019'da yarışmanın 2.si olmuştur.

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MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. MasterChef Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Alican Sabunsoy Masterchef 2019'da ikinci olmuştur.

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