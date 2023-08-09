MasterChef Alican Sabunsoy'un sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'nin ilk sezonunda yedeklerden kadroya girip finale kadar yükselen Alican, şampiyonluğu son anda kaçırmıştı. 2019 yılında yarışan Alican, yarışmayı 2. olarak tamamlamıştı.

O yıl şampiyonluğu Cemre Uyanık'a kaptıran Alican Sabunsoy geçtiğimiz günlerde yine yedeklerden MasterChef All Star kadrosuna dahil oldu. Tarzı, tavırları ve yakışıklılığıyla dikkat çeken MasterChef Alican'ın özel hayatı da merak edildi.

Alican Sabunsoy'un sevgilisinin kim olduğu sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. MasterChef Alican'ın sevgilisi Zeynep İpek önceki gün sevgilisini, Instagram sayfasının hikaye bölümünde nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen çiftin tatil pozları da olay oldu. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada epey ilgi gördü.

Alican Sabunsoy ile sevgilisin pozlarına 'Çok güzelsiniz', 'Ne kadar yakışıyorsunuz', 'Çok şanslı adamsın' gibi yorumlar yapıldı.

Alican Sabunsoy, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümüne giren MasterChef Alican, aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan Sabunsoy, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan Alican Sabunsoy, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı. MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

