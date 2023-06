MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU: MasterChef All Star yarışmacıları kimler, isimleri nedir?

MasterChef Türkiye 2023 sezonunda All Star konseptiyle karşımıza geliyor. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı MasterChef All Star'da çekişmeli mücadelelerin yaşanması bekleniyor. MasterChef All Star 14 Haziran akşamı saat 20:00'de yayın hayatına başlayacak. Peki MasterChef All Star'da kimler var?

MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU

MasaterChef All Star fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Barbaros Yoloğlu, Uğur Kardaş, Metin Yavuz, Sergen Özer, Eren Kaşıkçı, Sefa Okyay Kılıç, Eray Aksungur, Kıvanç Karadeniz, Hasan Biltekin, Fatma Nur Uçar, Ayaz Geçer, Tolga Şener, Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy, Mustafa Aydın, Esra Tokelli, Dilara Başaran, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Kerem Giritlioğlu, Tahsin Küçük, Ebru Has, Yağız Özçelik, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner, Gülşah Suna, Duygu Acarsoy Atun, Pelin Zaman gibi isimler dikkat çekti.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022