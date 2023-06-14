MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU: MasterChef All Star yarışmacıları kimler, isimleri nedir?

MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU: MasterChef All Star yarışmacıları kimler, isimleri nedir?

14.06.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star 2023 kadrosu merak ediliyor. TV8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın fragmanında yarışmacılar ilk kez görüldü. Eski yarışmacıların yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırma konusu oldu. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler, isimleri nedir?

MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU: MasterChef All Star yarışmacıları kimler, isimleri nedir?

MasterChef Türkiye 2023 sezonunda All Star konseptiyle karşımıza geliyor. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı MasterChef All Star'da çekişmeli mücadelelerin yaşanması bekleniyor. MasterChef All Star 14 Haziran akşamı saat 20:00'de yayın hayatına başlayacak. Peki MasterChef All Star'da kimler var?

MASTERCHEF ALL STAR 2023 KADROSU

MasaterChef All Star fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Barbaros Yoloğlu, Uğur Kardaş, Metin Yavuz, Sergen Özer, Eren Kaşıkçı, Sefa Okyay Kılıç, Eray Aksungur, Kıvanç Karadeniz, Hasan Biltekin, Fatma Nur Uçar, Ayaz Geçer, Tolga Şener, Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy, Mustafa Aydın, Esra Tokelli, Dilara Başaran, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Kerem Giritlioğlu, Tahsin Küçük, Ebru Has, Yağız Özçelik, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner, Gülşah Suna, Duygu Acarsoy Atun, Pelin Zaman gibi isimler dikkat çekti.

masterchef-all-star

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lenfoma tedavisi görüyordu! Son durumu... Lenfoma tedavisi görüyordu! Son durumu...
Hakan Ural Dilan Polat'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi! "Amca para benim..."Hakan Ural Dilan Polat'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi! "Amca para benim..."
Mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu Mayosuyla Veda Mektubu'na damga vurdu! Fit görüntüsü gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
TV8 Metin Yavuz Masterchef Serhat Doğramacı Cemre Uyanık Eren Kaşıkçı ele

En Çok Okunan Haberler

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Sözleri gündem yaratmıştı! İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki

Sözleri gündem yaratmıştı! İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

GÜNÜN VİDEOSU

Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"
Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.