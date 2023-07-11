MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Temmuz MaterChef'te eleme adayları kim?

MasterChef All Star'da ana kadro tamamlandı. Daha sonra takım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. 11 Temmuz Salı akşamı MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirleniyor. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 11 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilşkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 11 Temmuz 2023 Salı akşamı MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım, mavi takım oldu. Böylelikle kırmızı takım yarışmacıları için bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı.

MASTERCHEF ALL STAR 11 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 11 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım yaratıcılık etabı ile bireysel dokunulmazlık için yarışıyor. Eleme adayları belirlendiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADROSU!

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022

