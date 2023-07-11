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MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Temmuz MaterChef'te eleme adayları kim?

11.07.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. 11 Temmuz Salı akşamı MasterChef All Star'ın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. Şefler yarışmacılardan Türkiye'in 7 bölgesinden 7 ayrı lezzet yapmalarını istedi. Bu yemeklerin isimleri şu şekilde; grida buğulama, yenidünya kebabı, çirleme, çiporta, karalahana sarması, çökelekli hingel ve ciğer sarma. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Temmuz MaterChef'te eleme adayları kim?

MasterChef All Star'da ana kadro tamamlandı. Daha sonra takım oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlendi. 11 Temmuz Salı akşamı MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirleniyor. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 11 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilşkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 11 Temmuz 2023 Salı akşamı MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım, mavi takım oldu. Böylelikle kırmızı takım yarışmacıları için bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı.

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MASTERCHEF ALL STAR 11 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 11 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım yaratıcılık etabı ile bireysel dokunulmazlık için yarışıyor. Eleme adayları belirlendiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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MASTERCHEF ALL STAR 2023 ANA KADROSU!

Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022

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