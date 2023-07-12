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Fiyatı 1413 TL'ye düştü! Kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanızı sağlayacak

12.07.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahatlerde, iş gezilerinde ve günlük kullanımda en çok tercih edilen sırt çantalarından biri olan XD Design Bobby Hero, özel anti-hırsızlık özellikleriyle dikkat çekiyor. Şimdi, bu güvenli ve şık sırt çantasına Prime Day'e özel büyük indirimle sahip olmak için acele edin. Kısa süreliğine indirimde olan ürünü kaçırmayın!

Fiyatı 1413 TL'ye düştü! Kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanızı sağlayacak

Prime Day, ikinci gününde de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Seyahatlerinizde ve günlük kullanımda yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir sırt çantası arıyorsanız doğru yerdesiniz. XD Design Bobby Hero; anti-hırsızlık özellikleri, kullanışlı tasarımı ve şık görünümü ile size bu konuda tam bir çözüm sunuyor. Kısa süreliğine Prime üyelerine özel indirimde olan çantaya bir şans verin, seyahatlerinizi daha güvenli ve keyifli hale getirin.

Prime Day indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilir, bütçe dostu alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kişisel eşyalarınız hep güvende olacak: XD Design Bobby Hero Hırsızlık Önleyici Sırt Çantası

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XD Design Bobby Hero Hırsızlık Önleyici Sırt Çantası, güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Ana gövdesine gizlenmiş bir fermuar ile açılan hırsızlık önleyici bir tasarıma sahip. Fermuarı açmak için çantayı sırtınızdan çıkarmanız gerekiyor, bu da çantadaki eşyalarınızın güvende olmasını sağlıyor. Ayrıca çantanın gövdesinde yer alan paslanmaz çelik ağ kesilmeye karşı dayanıklı. Sırt çantasının askıları arasında da gizlenmiş bir kablo yer alır ve bu kablo çantayı çıkarmanızı zorlaştırır. Gizli cepler, şarj portları, reflektörlü detaylar, sırt kısmındaki hava akışını artırmak için havalandırma özellikleri ve suya dayanıklı malzemeler çantanın öne çıkan özellikleri arasında yer alır. Seyahatlerinizde en büyük yardımcınız olacak XD Design Bobby Hero,güvenliği ve kullanım kolaylığı bir arada sunar.

Ürünü İncele

Bu içerik 12 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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