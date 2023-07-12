Fiyatı 1384 TL'ye düştü! Adidas'ın sevilen çantasında inanılmaz indirim

Şık tasarımları ve dayanıklı malzemeleriyle tanınan Adidas, sırt çantası modelleriyle sporcuların ve şehir gezginlerinin gözde markaları arasında yer alıyor. Siz de hem spor yaparken hem de günlük kullanımda ihtiyacınız olan pratikliği ve şıklığı bir arada sunan bir çanta arıyorsanız Adidas'ın 4ATHLTS ID Sırt Çantası modeline mutlaka göz atmalısınız. Amazon'un dün başlayan Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri kapsamında kısa süreliğine %64 indirimle satışta olan bu çantayı yakından incelemeye ne dersiniz?

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Bir sırt çantasından çok daha fazlası: Adidas 4ATHLTS ID Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Dayanıklı Malzeme: Adidas 4ATHLTS ID Sırt Çantası, yüksek kaliteli polyester malzeme kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Geniş Stoklama Alanı: Büyük ana bölmesi ve ekstra fermuarlı cepleri sayesinde çantanızda tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Kıyafetler, ayakkabılar, su şişesi ve diğer aksesuarlarınız için yeterli alan sağlar.

Ayarlanabilir Omuz Askıları: Rahat bir taşıma deneyimi için ayarlanabilir omuz askıları bulunur. Özellikle spor yaparken veya şehir gezilerinde taşıma kolaylığı sunar.

Hava Geçirgenliği: Arka panelinde ve omuz askılarında hava geçirgenliği sağlamak için havalandırma özellikleri bulunur. Bu sayede terleme hissini en aza indirir.

Stil Sahibi Tasarım: Adidas'ın ikonik üç şerit detayları ve marka logolu tasarımıyla şık bir görünüme sahiptir. Hem spor hem de günlük kullanıma uygundur.

Boyutlar: Çantanın boyutları: 29 cm x 46 cm x 16 cm. Bu boyutlar, geniş stoklama alanı sunarken aynı zamanda taşıması kolay bir çanta olmasını sağlar.

Bu içerik 12 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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