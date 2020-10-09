MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Programı heyecanla takip eden televizyon seyircileri MasterChef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun cevabını araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef yemek yarışmasında kıyasıya rekabet ekranlara geliyor. İzleyiciler yepyeni bir dokunulmazlık oyunu için yine ekran başındaydı. Şeflerin yarışmacılardan yapmalarını istedikleri yemekle beraber her iki takım da hünerlerini ortaya koydu ve yarışmacılar büyük bir mücadele gösterdi.

Heyecan dolu mücadelenin devam ettiği programla ilgili olarak MasterChef dokunulmazlık 8 Ekim tarihinde hangi takım tarafından kazanıldı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayları 8 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 8 Ekim MasterChef eleme adayları ve 8 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili bütün detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Ekim MasterChef bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için önemli bir mücadele ortaya koydu. Şeflerin istediği yemekleri yapan yarışmacılar en iyi tabağı ortaya koymak için yarıştı. Şeflerin yarışmacılardan beklediği yemekler doğrultusunda iki takıma ayrılan yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Ortaya çıkan yemeğin bakan şefler kazanan takımı açıkladı. Böylece MasterChef 8 Ekim dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bu sayede kırmızı takım heyecan dolu dokunulmazlık oyunu için kendi arasında büyük bir mücadele yaşadı.