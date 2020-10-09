MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Programı heyecanla takip eden televizyon seyircileri MasterChef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun cevabını araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef yemek yarışmasında kıyasıya rekabet ekranlara geliyor. İzleyiciler yepyeni bir dokunulmazlık oyunu için yine ekran başındaydı. Şeflerin yarışmacılardan yapmalarını istedikleri yemekle beraber her iki takım da hünerlerini ortaya koydu ve yarışmacılar büyük bir mücadele gösterdi.
Heyecan dolu mücadelenin devam ettiği programla ilgili olarak MasterChef dokunulmazlık 8 Ekim tarihinde hangi takım tarafından kazanıldı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayları 8 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 8 Ekim MasterChef eleme adayları ve 8 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili bütün detaylar...
8 Ekim MasterChef bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için önemli bir mücadele ortaya koydu. Şeflerin istediği yemekleri yapan yarışmacılar en iyi tabağı ortaya koymak için yarıştı. Şeflerin yarışmacılardan beklediği yemekler doğrultusunda iki takıma ayrılan yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Ortaya çıkan yemeğin bakan şefler kazanan takımı açıkladı. Böylece MasterChef 8 Ekim dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bu sayede kırmızı takım heyecan dolu dokunulmazlık oyunu için kendi arasında büyük bir mücadele yaşadı.
Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra kırmızı takım yarışmacıları bu defa kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynadı. Şefler yarışmacılardan Danilo Şef'in yeşil kuzu dövmesini hazırlamalarını istedi. En başarılı yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar, heyecan ve rekabet dolu anlar yaşadı. Ekranları başındaki izleyiciler ise en iyi tabağı hazırlayacak olan yarışmacıyı merakla bekledi. Yarışma sırasında Sefa yaşadığı kaza nedeniyle yaralandı ve yemeğini tamamlayamadığı için gözyaşlarına boğuldu. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda en başarılı tabağı ortaya koyan ve mücadeleyi kazanan yarışmacı, seçtiği bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderdi. Oyunun sonunda ise bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Eray oldu. Böylece Eray bir arkadaşını eleme potasına göndermek üzere seçti.
MasterChef eleme adayları son bölüm için sonuçların ne olduğu da programın seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyunundan sonra kendi arasında yaptıkları dokunulmazlık oyununda Danilo Şef'in yeşil kuzu dövmesinin hazırlanılması istendi. Yemeği en başarılı bir şekilde yapan yarışmacı olan Eray 5. kez dokunulmazlık aldı ve eleme potasına bir arkadaşını gönderdi.
Eray'ın eleme adayı olarak seçtiği yarışmacı ise Berker oldu. Bu durumla beraber MasterChef eleme adayları arasına Berker de girdi. Yarışmacıların kendi arasında yaptığı oylama ile bir diğer eleme adayı da Tanya oldu. Dolayısıyla MasterChef son bölüm eleme adayları içerisinde Berker ve Tanya yer aldı. Böylece MasterChef eleme adayları; Serhat, Walison, Berker ve Tanya olarak belirlendi. Şimdi gözler MasterChef'in gelecek bölümlerindeki mücadelelerine çevrildi.
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