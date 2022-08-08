MasterChef'e yedek kadrodan devam edecek isimler kimler oldu? MasterChef Türkiye kim kazandı? 7 Ağustos 2022 Pazar

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Sevilen yarışmada final turu heyecanı sürerken günün ilk yemeği sonrası yedek kadroda yer alacak isimler de Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından açıklandı. Peki MasterChef Türkiye macerasına yedek kadrodan devam edecek isimler kimler oldu? MasterChef Türkiye kim kazandı? Yarışmanın 7 Ağustos 2022 Pazar günü ekrana gelen bölümü ile ilgili detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'E YEDEK KADRODAN DEVAM EDECEK İSİMLER KİMLER OLDU?

Ana kadroya giren 6 isim belli oldu.

MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih.

Yedek yarışmacıların belli olduğu yeni bölüm ise bu akşam ekrana geldi.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından en başarılı yemekleri hazırlayan isimler yedek kadroya alındı.

Yedek kadroya alınan isimler:

Doğukan

Atike

Başar

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

