MasterChef eleme adayları belli oldu! Yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye eleneni...

MasterChef Türkiye'nin 139. bölümünde elenen isim merakla ve heyecanla bekleniyor. MasterChef'te eleme potasına kalan yarışmacı adayları merak ediliyor. Yapılan oyunların ardından eleme adayları belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tadarak elenen ismi açıklayacak. MasterChef'te eleme adayları kimler?
Masterchef'in eleme potasında yarışacak yarışmacı adayları netlik kazandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga haftanın eleme adayları oldu.
MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan 139.bölümde elenen isim daha belli olmadı. MasterChef'te elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz güncellenecektir.
Mavi Takım
Burak Kaya (Takım kaptanı)
Gamze
Kıvanç
Tolga
Fatma Nur
Kırmızı Takım
Ayaz (Takım kaptanı)
Metin
Görkem
Yağız
Büşra