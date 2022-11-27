MasterChef eleme adayları belli oldu! Yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye eleneni...

MasterChef Türkiye'nin 139. bölümünde elenen isim merakla ve heyecanla bekleniyor. MasterChef'te eleme potasına kalan yarışmacı adayları merak ediliyor. Yapılan oyunların ardından eleme adayları belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tadarak elenen ismi açıklayacak. MasterChef'te eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'in eleme potasında yarışacak yarışmacı adayları netlik kazandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga haftanın eleme adayları oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan 139.bölümde elenen isim daha belli olmadı. MasterChef'te elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Burak Kaya (Takım kaptanı)

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

Kırmızı Takım

Ayaz (Takım kaptanı)

Metin

Görkem

Yağız

Büşra



