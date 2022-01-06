Yarışmacılar MasterChef'te çeyrek finale kalma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümde Dilara, Eren ve Tahsin karşı karşıya geldi. Birbirinden başarılı 3 yarışmacı en iyi tabağı çıkarmak ve finale adım adım ilerlemek için ellerinden geleni yaptı. Peki MasterChef'in 3. çeyrek finalisti kim oldu? 5 Ocak MasterChef’te şef ceketini kim giydi?

MASTERCHEF'İN 3. ÇEYREK FİNALİSTİ KİM OLDU?

MasterChef'te geçtiğimiz akşam oynanan ilk oyunca Eren 30 puan alırken Dilara 24, Tahsin ise 20 puanda kaldı. Yaratıcılık etabı olan ikinci oyunda ise yarışmacılar hünerini sergiledi. Etabın sonunda Dilara'nın toplamda 43, Tahsin'in 45, Eren'in ise 48 puanı oldu.

İlk turda 30, ikinci turda ise 18 puan alan Eren, toplam 48 puanla günün kazananı oldu ve şef ceketini giyerek üçüncü finalist oldu.

Böylece son dörde adını yazdıran ilk isim Sergen, ikinci isim Hasan, üçüncü isim ise Eren oldu.



