MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 20 Aralık MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 18. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 20 Aralık Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında pizzayı en iyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. Yarışmada geriye kalan yedi isim, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergiledi. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan pizza yapmasını istedi.

Yarışmacılar, verilen malzemeler ile yaratıcılıklarını konuşturup farklı pizzalar yapmaya çalıştı. Şefler, tadım yaptıktan sonra öne çıkan üç ismi açıkladı. Burcu, Dilara ve Eren en lezzetli pizzaları yapan yarışmacılardı. Bu üç isim arasında en iyi pizzayı yaparak kaptanlık oyununu kazanan Dilara, mavi takım kaptanı oldu.

YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan ve mavi takım kaptanı olan Dilara, kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti. Daha sonra ise iki kaptan, haftanın takımlarını belirlemek için seçim yaptı.

Dilara'nın kaptan olduğu kırmızı takımda Eren, Tahsin ve Mert yer aldı.

Kırmızı takım kadrosu ise kaptan Burcu, Sergen ve Hasan'dan oluştu.



