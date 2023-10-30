MasterChef Metin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eski şampiyon Metin Yavuz MasterChef'ten elendi!

MasterChef Metin 29 Ekim 2023 Pazar günü elenmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. MasterChef'e veda eden kişinin Metin Yavuz olması izleyenleri şaşırttı. İşte MasterChef'in eski şampiyonu Metin Yavuz hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MaterChef'ten elenen Metin Yavuz 25 yaşındadır ve aslen Bolu Mengenli'dir. Metin Yavuz 2014 yılından bu yana aşçılıkla uğraşmaktadır. Aile ve arkadaşlarının ısrarı ile MasterChef'e katılan Metin Yavuz 2022 MasterChef'i şampiyon olarak tamamlamıştır. Ulusal Genç Şefler yarışmasını birincilikle tamamlayan Metin Yavuz'un babası ve dedesi de aşçılıkla uğraşmıştır.

METİN MASTERCHEF'TE HANGİ YIL BİRİNCİ OLDU?

Metin Yavuz MasterChef'in 2022 sezonu şampiyonudur.

METİN YAVUZ, MASTECHEF'E VEDA ETTİ!

Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla ekrana gelen MasterChef'te jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımı yaptı. Gecenin sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Metin oldu.





