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MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef 2020 büyük finalde Serhat mı Barbaros mu kazandı? İşte MasterChef 2020 şampiyonu

04.01.2021 00:18 | Son Güncelleme:
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MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef 2020 büyük finalde Serhat mı Barbaros mu kazandı? İşte MasterChef 2020 şampiyonu

MasterChef 2020 şampiyonu, 3 Ocak Pazar akşamı canlı yayınlanan final bölümünde belli oldu. MasterChef finalinde Barbaros ve Serhat Türk, dünya ve imza yemeklerinden oluşan menülerle yarıştı. Serhat ve Barbaros kendilerine özgü yemekleriyle Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın beğenisi kazandı. MasterChef birincisi ise canlı yayında açıklandı. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef şampiyonluk ödülü ne oldu? İşte MasterChef 2020 şampiyonu ve kazandığı ödül.

MasterChef 2020 Türkiye'de Temmuz ayında başlayan serüven 3 Ocak 2021 Pazar akşamı ekrana gelen büyük finalle sona erdi. MasterChef 2020 yarışmasının büyük finali canlı yayınla ekrana geldi. Finale kalan iki başarılı yarışmacı Barbaros ve Serhat, iki gün boyunca şampiyonluk için yaptıkları yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günü iki final gününde yaptıkları yemeklerden aldıkları puanların toplamı açıklandı ve şampiyon belli oldu.

FİNALİN İLK GÜNÜNDE KİM KAZANDI?

Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlarla ilk final gününde kazanan isim belli oldu.

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Gecenin son bölümünde yarışmacılar kendileri için dönüm noktası sayılan yemeği yaptı. Süre sonunda şefler günün son puanlarını verdi. Verilen bu puanlar sonucunda Barbaros, 69'a 66 skorla finalinde ilk gününde kazanan yarışmacı oldu.

CANLI YAYINDA İMZA YEMEKLERİYLE YARIŞTILAR

MasterChef'in büyük finalinde Serhat ve Barbaros üç ayrı oyunda tezgah başına geçti. İlk oyunda yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan Türk mutfağı menüsü yaparak yarıştı. İlk oyun sonunda verilen oylarla, Barbaros 92, Serhat ise 91 puana ulaştı.
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İkinci oyunda ise Serhat ve Barbaros bu defa uluslarası mutfak menüsü yaptı. Tadımlar sonrasında şefler verdikleri puanları açıkladı. Barbaros 118, Serhat ise 117 puana yükseldi.

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MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Finalin son turunda ise canlı yayında Serhat ve Barbaros imza yemeklerini yaparak yarıştı. Şefler son turdaki puanları canlı yayında açıkladı.

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İmza yemeğinde Serhat şeflerden daha yüksek puanı aldı. Böylece MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı oldu.

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MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, şampiyonluk kupasını finalde yarıştığı Barbaros ile birlikte kaldırdı.
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MASTERCHEF TÜRKİYE 2020'NİN ÖDÜLÜ NE OLDU?

Merakla beklenen MasterChef Türkiye şampiyonluk ödülü açıklandı. 2020 MasterChef Türkiye birincisine verilecek ödül Jeep Renegade olacak.

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