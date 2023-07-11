MasterChef Sergen'in o yarışmacıya söyledikleri şoke etti! "Ben bu kadını parçalarım"

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’e Suna ve Sergen arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Suna’nın ilk kaptanlık yarışını kazanan ve Mavi Takımın kaptanı olan Sergen hakkındaki açıklamaları duyanları şaşırttı.

Sergen'in Kırmızı Takım kaptanı olarak kimi seçeceği ile ilgili konuşulurken Suna "En son bana girerken şey yapmıştı ya, biz tartıştık ya belki beni seçer." dedi ve yaşadıkları olayı anlatmaya başladı.

Mynet'in haberine göre Suna açıklamasında "Orada oturuyordum, Tahsin geldi ve 'Çok yoruldum' dedi. Ben de 'Arkadaşına söyle, yer versin' dedim. O da bana 'Sen kalksana' dedi. Ben de 'Erkekler varken kadınlar kalkar mı' dedim. Sergen 'Biz eşitiz abla, hayırdır' dedi, sonra Eray'ı çağırdı 'Biz eşit değil miyiz' diyor. Eşitlikle bunun ne alakası var? Ben kadınım sen erkeksin. 'Senin baban oturuyorken annenin ayakta durması normal bir şey mi' dedim.

Sonra bu sefer Eray geldi. 'Abla bak şimdiden başlarsanız ayırmaya...' dedi. Ne alaka yani? İnsan ayırma filan. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ki ben." sözlerine yer verdi.

EDA VE RIFAT'TAN DESTEK

Olayı dinleyen Eda ve Rıfat Suna'ya destek vererek Sergen'in ve Eray'ın tavrını eleştirdiler. Eda, Sergen ve Eray'ı algı yaratmakla suçladı.

"BU KADINI PARÇALARIM"

Suna sözlerine "Arkamdan 'Ben bu kadını parçalarım' demiş. Berker duymuş. Ayrıca Eray da çok kurulmuş bize." diyerek devam etti.

Gamze'nin "Neden" diye sormasının üzerine Suna, "Eray 'Abla ben Sergen'i tutmuyorum da..' filan diyor, ne alaka?' yanıtını verdi.

