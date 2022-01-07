MasterChef Sergen Özen aşk iddialarına son noktayı koydu!

MasterChef Türkiye yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen'in aşk yaşadığı iddiası, duyanları şaşkına çevirmişti. Sergen Özen, yarışmadan elenen Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımıyla, iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

TV8'in iddialı yarışma programı MasterChef Türkiye, final bölümüne doğru adım adım ilerliyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, MasterChef Türkiye hayalleri sonlanan isim Dilara Başaran oldu.

''KARDEŞİM GİBİYDİN''

MasterChef yarışmacıları, Instagram hesaplarından, Dilara Başaran'a veda eden paylaşımlarda bulundular. Dilara Başaran'a sosyal medya hesabından veda eden isimler arasında, geçtiğimiz haftalarda adı Başaran ile aşk dedikodularına karışan Sergen Özen de vardı. Sergen Özen, Dilara Başaran'a veda ettiği paylaşımında ''Yolun açık olsun. Kardeşim gibiydin. İyi bir insan olduğunu herkes çok iyi biliyor. Her şey gönlünce olsun'' ifadelerini kullandı. Sergen Özen'in ''Kardeşim gibiydin'' cümlesi, gündemi sarsan aşk iddialarının asılsız olduğunu ortaya koydu.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

1997 yılında İstanbul'da doğan Dilara Başaran, mesleğe henüz 15 yaşındayken başladı. Aslen Tekirdağlı olan yarışmacı, Turizm Otelcilik Lisesi'ni bitirdi. Ardından üniversitede Turizm Otel İşletmeciliği okudu. Yurt dışında birçok restoranın mutfağında çalıştı.

SERGEN ÖZEN KİMDİR?

1996 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Sergen Özen, Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitim aldı. Ardından Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık bölümünü bitirdi. Kariyerinin başında çeşitli işletmelerde çalışan Sergen Özen, sonrasında köfteci dükkanı açarak, kendi işinin başına geçti. Özen, 2020 yılında da MasterChef Türkiye'ye katılmış ancak yemeğine sos eklemediği için elenmişti.



