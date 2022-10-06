MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Ekim 2022 MasterChef'te elemeye kalan isimler kimler?

TV8 ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan isim merak edildi. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar MasterChef Türkiye'de elinden gelen en iyi performansı sergilemek için çaba harcadı. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te takımlar arasındaki mücadele, 3. dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Düello şeklinde yapılacak yemekleri yapacak yarışmacılar, kaptan tarafından kararlaştırıldı. İlk düelloda empanada tarifi için verilen maksimum süre 40 dakika oldu. Yapılan ikinci düelloda verilen süre 4 5 dakika. Diğer 2 düello sonunda, MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girmiş olacaktı. Zorlu oyunu kazanan isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Görkem olarak seçilmiş oldu.

2022 MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Görkem tarafından kararlaştırıldı. Haftanın 5. eleme adayı Burak Revanbahş olarak belirlendi. Haftanın son eleme aday takım içine yapılacak seçimle belirlenmiş olacak.

MasterChef Türkiye'de yedinci haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle oldu:

1- Metin

2- Tolga

3- Gamze

4- Tayfun

5-Burak Revanbahş

6-

