MasterChef'te eleme heyecanı! Mehmet Şef'in sözleri gündem oldu! Talihsizlik sonucu programa veda ediyor!

MasterChef'te heyecan dorukta. Eleme adayı olan Esra, Batuhan, Eren ve Sergen'in stresleri yüzlerinden okundu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te en düşük puanı alan yarışmacı programa sekizinci olarak veda edecek.

Şeflerin söz verdiği genç yarışmacı Batuhan yaptığı açıklamada "Şu anki hedefim son yediye kalıp kendimi kurtarmak. Son yediye kaldıktan sonra da 2 kişi daha gönderip o ceketi giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

YARIŞMACI ARKADAŞLARINA GÖZDAĞI VERDİ

Sergen ise "Kalbim küt küt atıyor. Yine çok heyecanlanıyorum. Olamaz böyle bir şey." diyerek stresli olduğunu belirtti.

"KAYBETMEYİ HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM!"

Esra ise yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Ben kaybetmeyi hiçbir zaman düşünmedim potaya gelirken. Bugün de yine güzel bir şekilde potadan çıkacağıma inanıyorum."

"BENİM YOLUM BELLİ!"

Eren "Size güzel bir tabak sunup buradan çıkacağım. Yoluma devam edeceğim. Benim yolum bellidir." diyerek yarışmacı arkadaşlarına gözdağı verdi.

TALİHSİZLİK SONUCU MASTERCHEF'TEN GİDİYOR!

Yarışmacılar tezgah başına geçip hünerlerini sergiledi. Eleme oyunu heyecanının yaşandığı geceye ise Mehmet Şef'in sözleri damga vurdu.

Mehmet Yalçınkaya'nın "Sen buradan talihsizlik sonucu giden bir yarışmacısın." sözlerini kimin için kullandığı merak konusu oldu.





