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MasterChef'te gergin anlar! Şeflerin önünde meydan okudu: "Gücü yetiyorsa beni elesin!"

20.09.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'ye daha önce de birçok kez tartışma yaşayan Burak ve Fatma Nur'un birbirlerine sarf ettikleri sözler damga vurdu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te Fatma Nur ve Barış resmen atıştı. Fatma Nur, geçtiğimiz hafta "Seni kimse sevmiyor" diyen Barış'tan adeta intikam aldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu iki yarışmacının tartışmasını şaşkınlıkla izledi. İşte MasterChef Türkiye'de yaşananlar...

MasterChef'te gergin anlar! Şeflerin önünde meydan okudu: "Gücü yetiyorsa beni elesin!"

MasterChef Türkiye 76. bölümüyle ekrana geldi. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ardından konuşmaya başlayan Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmacısı Fatma Nur'a söz verdi. Genç yarışmacı, Mehmet Şef'in "Sen çok üzüldün, stres altındaydın çünkü. Bu yemekte herkes gidebilirdi. Oradan çıkabildin, kontrollüydün ama son anda bıraktın kenfini, ne oldu Melih'e mi üzüldün?" sözleri üzerine açıklamada bulundu. Melih'in MasterChef Türkiye'ye veda etmesi sebebiyle üzgün olduğunu belirten Fatma Nur dikkat çeken sözler sarf etti.

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"MASTERCHEF'TE HERKESİN ADALETİ DEĞİŞİYORSA BENİM DE ADALETİM DEĞİŞİR"

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan söz alan Fatma Nur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Madem burada herkesin adaleti değişiyor, benim de adaletim değişti. Ben burada geçen tabağı yazmayabilirim ama Barış'ın tabağı geçse de geçmese de onu potaya göndereceğim. Olur da son 3'e beraber kalırsak ben giderim, o gider hiç fark etmez. Ama Onu o potaya sokmak gerçekten çok istiyorum. Çünkü, onun potada yaptıkları sebebiyle çok kötü oldum ben. Cevap bile veremedim.

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"BURAK BENİ EZİK GÖRÜYOR"

Arkadaş da kendince beni ezik görüyor. Şu an bile elimi ayağımı titretiyor. Kimseden de korkum yok. Zaten bireysel ilerliyordum, hala da bireyselim. Gücü yetiyorsa elesin beni! Eğer ben dokunulmazlık alırsam ve o benim takımımda olursa yazağım onu."

BURAK'TAN FATMA NUR'A OLAY YANIT: "SÖYLEDİKLERİNİN BENİM İÇİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK!

Burak Fatma Nur'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben arkadaşın o söylediklerine cevap vermiyorum. Benim için söylediklerinin hiçbir hükmü yok.

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MASTERCHEF'TE KALP KIRAN SÖZLER: "İKİ YÜZLÜ İNSANLARI SEVMEM AMA FATMA NUR'UN İKİDEN DE FAZLA YÜZÜ VAR!"

Gönderebiliyor ise göndersin beni. Burası er meydanı. Ben iki yüzlü insanları sevmem. Arkadaşın ikiden de fazla yüzü var. Artık onun hakkında konuşmak istemiyorum. Sizin karşınızda saygısızlık yapmak da ist6emiyorum. Ben onu takmıyorum."

Burak'ın sözleri karşısında yüzü asılan Fatma Nur'un stresli olduğu görüldü.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te iki etaplı takım oyunu oynandı.

Yarımacılar ilk etapta yağlama yaptı. Vural, Görkem, Tayfun Atike, Büşra ve Gamze'nin yemeği beğenilirken. Gamze ile Tayfun ikinci turda, yani düelloda hünerlerini sergiledi.

Gamze ve Tayfun, başarılı şekilde 10 barbun balığı kızartmak için yarıştı. Oyun sonunda mavi takım kapanı Gamze oldu. Gamze, kırmızı takım kaptanı olarak Vural'ı belirledi.

Gamze'nin kaptan olduğu mavi takım Tayfun, Çağatay, Burak Kaya, Metin, Kıvanç, Barış, Serpilay ve Burak'tan oluşurken; Vural'ın kaptan olduğu kırmızı takımda Büşra, Kaan, Görkem, Yağız, Atike, Tolga, Ayaz ve Fatma Nur yer alıyor.

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