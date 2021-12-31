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MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Takımlar son defa yarıştı! 30 Aralık MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

31.12.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 146. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ocak ayında final yapacak olan MasterChef'te son defa oluşturulan mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar Gebze Bilişim Vadisi’nde kozlarını paylaştı. Kaybeden takımda bir isim daha elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın elemeye adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Takımlar son defa yarıştı! 30 Aralık MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Altı aylık mücadele sonunda altı kişi kalan yarışmacılar, son kez mavi ve kırmızı takımları kurmuştu. İki takım 146. bölümde Gebze Bilişim Vadisi’nde yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda bir yarışmacı elemeye kaldı. Böylece bu hafta elemeye kalan üç yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım, son kez karşılaştı. Sezonun son takım oyunu, Gebze Bilişim Vadisi’nde oynandı. Günün menüsünde istiridye mantarlı strudel böreği, portakal soslu ördek, creme brulee vardı. Bu yemeklerin yapılması için 45 dakika süre verildi. Süre sonunda hazırlanan yemekler, yedi özel konuğa ikram edildi. 3. dokunulmazlık oyununda konuklar, hazırlanan yemeklerin tadımını yaparak oy kullandı. Konukların vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden takım mavi takım oldu ve ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo Zanna'nın özel tarifi için mutfağa giren yarışmacıların bir saat süreleri vardı. Sürenin sonunda şefler, tabakları hem tat hem de görünüm olarak değerlendirdi. Şefin tabağına en yakın şekilde hazırlayan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan Burcu olmuştu.

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Kırmızı takımdan Hasan ise haftanın ikinci eleme adayı olmuştu.

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MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda Sergen ve Tahsin, birbirlerine oy kullandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in seçimiyle Tahsin, üçüncü eleme adayı oldu.

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ÜNLÜLERLE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam ünlülerle ödül oyununa Zuhal Topal, Pınar Altuğ, Mustafa Ceceli ve Selin Imer Ceceli katıldı. Mavi ve kırmızı takıma ikişerli olarak geçen ünlüler, yarışmacılarla birlikte şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

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Eğlenceli anların yaşandığı oyunda kazanan takımı, şeflerin yapacağı tadım belirledi. Daha lezzetli yemekler çıkaran kırmızı takım, ödül oyununu kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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