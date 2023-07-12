MasterChef'te ilk eleme adayları belli oldu, sinirler gerildi! Sevilen isim çileden çıktı

Sevilen yarışma programı MasterChef All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Eski sezonlarda başarılı olan yarışmacıların yer aldığı All Star’da ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme potasına giden iki isim belirlendi.

“BENİ YAZMAMAN GEREKİYORDU”

Takım oylamasında Büşra bir oyunu Rıfat’a verdi. Rıfat “Sadece benim tabağımda şefler oy birliği ile değil fikir birliği ile karar verdiler. Kaybedenlerin içerisinde benim önde olmam gerekiyor. Beni yazmaman gerekiyordu.” dedi.

Büşra “Senin düşüncen bu” deyince Rıfat “Benim düşüncem değil bu, matematik” yanıtını verdi.

Büşra “Eray’ı kaptan diye yazmadım, Berker ile de aynı tabağı yaptık ve sorumluluk bendeydi ondan yazmadım” dedi.

Diğer yarışmacıların da oy kullanmasının ardından Berker eleme adayı olarak belirlendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI ÇAĞATAY ALDI

Dün akşam yapılan yarışta Mehmet, Somer ve Danilo şefler, birinci takım oyununda yarışmacılardan 7 çeşit ana yemek istedi. Oylamanın ardından kazanan 5-2 skorla Mavi Takım oldu.

Yenilen tarafta yer alan Kırmızı Takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Bu etapta Büşra, Çağatay ve Dilan en iyiler arasında yer alırken kazanan isim Çağatay oldu.

ELEME ADAYLARINDAN BİRİ BATUHAN

Dokunulmazlığın sahibi olan Çağatay’ın seçimi Batuhan oldu.

