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MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarıyla veda etti! İşte 24 Ekim MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

25.10.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 24 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Rabia, Dilara, Sergen, Hasan, Pelin ve Emre tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. MasterChef'ten elendiği açıklanınca gözyaşlarına boğulan yarışmacıyı, ünlü şefler teselli etti.

MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarıyla veda etti! İşte 24 Ekim MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz'ın eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

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Takımdaki oylama sonucunda ise haftanın ikinci eleme adayı ise Dilara Başaran olmuştu.

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MasterChef’te ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Safanur, Hasan'ı eleme potasına gönderdi.

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Sonrasında konseydeki oylamada adı en çok yazılan Sergen, haftanın 4. eleme adayı oldu.

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MasterChef'in 21 Ekim Perşembe ekrana gelen bölümündeki dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın 5. eleme adayını belirledi. Eren'in eleme potasına gönderdiği isim ise Pelin oldu.

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Takımdaki oylamada ise haftanın 6. eleme adayı Emre oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Rabia, Dilara, Sergen, Hasan, Pelin ve Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün ayva olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

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Verilen süre sonunda ise yarışmacılardan Sergen, Dilara ve Hasan'ın tabakları beğenildi. Bu yarışmacılar MasterChef'te bir hafta daha kalmayı garantiledi.

İkinci tura kalan Rabia, Emre ve Pelin ise Somer Sivrioğlu'nun kadayıflı karides yaparak yarıştı. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı.

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Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Rabia oldu.

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Rabia elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Şefler genç yarışmacıyı teselli etmeye çalıştı.

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Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNER"Neden star olamadığını bu gece anladık!""Neden star olamadığını bu gece anladık!"
Çok özlemişimÇok özlemişim
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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