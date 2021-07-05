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MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'dan genç yarışmacıya sürpriz teklif!

05.07.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin ilk tur elemelerinde ilginç anlar yaşandı. MasterChef'in 4 Temmuz Pazar ekrana gelen bölümünde şeflerin karşısına çıkan 18 yaşındaki İlayda Çankırı, salçalı bulgurlu köfte yemeği yaparak yarıştı. Ancak yaptığı yemek beğenilmeyen genç yarışmacı, üç hayır oyuyla elendi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise İlayda Çankırı'ya şaşırtan bir teklif yaptı.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'dan genç yarışmacıya sürpriz teklif!

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan İlayda Çankırı, anneannesinin tarifi olan salçalı bulgurlu köfte yemeği yaparak yarıştı.

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ŞEFLERİN ORTAK KARARIYLA ELENDİ AMA...

Edebiyat öğrencisi olan ve yarışmaya Balıkesir'in Edremit ilçesinden katılan İlayda Çankırı'nın yaptığı yemeği ünlü şefler tattı.

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Ancak şefler yemeğin ilk turu geçmek için yeterli olmadığına karar verdi ve genç yarışmacı üç hayır oyuyla elendi.

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Şef Somer Sivrioğlu ise "Bizden eğitim almak istiyorsun. Mutlaka almalısın iyi bir elin var. Ama MasterChef eğitim almak için biraz erken" dedi. Ünlü şef yarışmacıyı bir arkadaşının aşçılık eğitim merkezine yönlendirdi.

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MEHMET YALÇINKAYA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Somer Şef'in sözlerinin ardından ise Mehmet Yalçınkaya genç yarışmacıyı şaşırtan bir teklif yaptı.

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Mehmet Şef, "Ben sana ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Burası için çok erken ama eğer istersen ben sana ücretsiz olarak aşçılık eğitimi vereceğim" dedi.

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Ünlü şefin teklifi karşısında mutlu olan İlayda Çankırı ise "Çok isterim" sözleriyle eğitimi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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