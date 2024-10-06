Masterchef Türkiye'de son eleme adayı Ayşe oldu! Mehmet Şef kendini tutamadı

'Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünden eleme adayları belirlendi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada; Hüseyin Kankaya'nın lezzetli tabağı Deniz Ürünleri Sarma istendi. İkinci etapta yarışmacılara orman meyveleri verilerek yaratıcılık tabağı beklendi.

Gecede son dönemde çok başarılı görülen Beyza ve Ayşe sona kaldı. Beyza potadan son anda kurtulunca "Mutluyum zor da olsa geçebildim bundan sonra güzel tabaklarım ilerleyeceğimi düşünüyorum" dedi.

"BENDEN OLMUYOR HERHALDE"

Potaya giren Ayşe'ye dair ise Mehmet Şef sessiz kalmadı. Mehmet Şef "Seni ne silkeleyeceğim ne sert konuşacağım yalnızca sana şunu söyleyeceğim acil bir şekilde hızlanman lazım. Bir önceki tabakta bunun sinyallerini gördük tabağa yukarıdan baktığımızda üç kaşık sos bugün ise bir tart yapmışsın içi de aynı üstünde mus verdiğin de aynı. Senin anlayacağın dilde söyleyeyim; bir tartın içine ha fırın

sütlaç koymuşsun yani aynı şeyi koymuşsun üstünü yakmışsın gibi duruyor dolayısıyla tek düze bir tabak. Seni daha fazla üzmek istemiyorum ama sen acilen önlemler almazsan zaten kendi kendini üzeceksin" dedi.

Ayşe ise "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" dedi.