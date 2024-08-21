MasterChef Türkiye'deki bu anlar sosyal medyayı salladı! Dengesini kaybedip düştü, tabağı elinden kaydı... Dikkati izleyicilerin gözünden kaçmadı

MYNET-MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar son bölümde birbirinden güzel yemekleri hazırladılar ve şeflerin beğenisine sundular.

Takımların yarışında Kırmızı Takım birinci olurken Mavi Takım'dan iki isim eleme adayı seçildi. Yarışmanın son bölümüne Eda Çağlayan'ın talihsiz anları damga vurdu.

O ANLAR GÜNDEMDE!

MasterChef Eda yemeğini yaparken çift tadım yaptı ve bu durumu şeflere bildirdi. Eda daha sonra da hazırladığı dolmaları fırına atmak isterken ayağı kaydı ve düştü. Tabağı elinden kayan Eda durumu hemen toparladı.

Sosyal medyada bir dolmanın yere düştüğü ve tabağa sonradan koyulduğu iddia edildi. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Yayınlanan görüntülerde fırına atılan dolmaların 8 tane tadım esnasında tabağa konulan dolmaların ise 9 tane olduğu söylendi.

YORUM YAĞDI

O anlara sosyal medyada; 'Eda düşdüğünde dolmanın biri yere düştü el çabukluğuyla tepsiye koydu, ben gördüm zannediyodum, bi baktım sosyal medya yıkılıyor', 'Uçan dolma gelip bir tanesi masaya konmuş', 'Fırına 8 dolma girmiş 9 tane çıkmış bu neyin büyüsü' gibi yorumlar yapıldı.