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MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? MasterChef'te bir ilk yaşandı! Ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi

11.08.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de final turu ile ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. MasterChef'in 10 Ağustos Salı ekrana gelen bölümünde ikinci grupta kalan on üç yarışmacı, ismi yazılı önlüğü kazanmak için tezgahlarının başında lezzet mücadelesine girdi. Şeflerin istediği yemekleri en iyi yapan yarışmacı, günün sonunda ana kadroya girmeye hak kazandı. Ünlü şefler kararsız kalınca MasterChef'te bir ilk yaşandı. Üst tura çıkan adayı Danilo Zanna belirledi.

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? MasterChef'te bir ilk yaşandı! Ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları ekrana gelmeye devam ediyor. 10 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen MasterChef 34. bölümde iki bölümde en iyi yemeği pişiren isim, adının yazılı olduğu önlüğü kazandı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ikinci grupta ana kadroya girmek için ilk bölümde Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yapılması istendi. Bu yemeği yapmaları için yarışmacılara 50 dakika süre verildi.
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Süre sonunda şefler, tadım yapmak için yarışmacıların tek tek karşısına çıktı. Mehmet Yalçınkaya tadım öncesinde yemekte aranılan kriterleri sıraladı. Yemekte gülsuyu ve balın dengesinin önemli olduğunu, etin önüne hiçbir şeyin geçmemesi, etin iyi pişmesi, köftelerin dağılmaması gerektiğini söyledi. Tadım sonrasında bu turu geçen yarışmacılar Merve, Samet, Hüseyin, Görkem, Hasan, Araz ve Burcu oldu.

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Bu yemeği en iyi yapan altı yarışmacı, ikinci bölümde verilen ana ürün fıstık ezmesi oldu. Bu ürünle yaratıcı bir tabak çıkarmak için verilen süre ise 40 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda şefler, hazırlanan birbirinden lezzetli yemeklerin tadımını yaptı. Yaptıkları değerlendirme sonucunda sıralamayı açıkladı. Yedinci Merve, altıncı Samet, beşinci Görkem, dördüncü Hasan, üçüncü Hüseyin olurken son ikiye kalan isimler Burcu ve Araz oldu.
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MASTERCHEF'TE BİR İLK YAŞANDI!

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Mehmet Yalçınkaya Araz'ın yemeğini, Somer Sivrioğlu ise Burcu'nun yemeğini beğendiğini açıkladı. Şef Sivrioğlu "Ben Burcu'nun, Mehmet Yalçınkaya ise Araz'ın yemeğini daha çok beğendi. Danilo ise bizi dinledi dinledi. Biz de 'Karar sana kalıyor' dedil. Danilo isekararını sahnede açıklayacağı söyledi. Biz de Danilo'nun kim seçeceğini bilmiyoruz" dedi.

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Bu durumun MasterChef'te bir ilk olduğunun altını çizen Mehmet Yalçınkaya ise "Normalde biz kararlarımızı alır çıkarız. Şu an biz de Danilo'nun kimi seçeceğini bilmiyoruz. Bir ilk yaşanacak" şeklinde konuştu.

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Danilo Zanna ise "İki farklı tabak ama ikisi de çok başarılı. Ben iki şefi dinledim ve ikisi de doğru aslında. Ben bir karar aldım. MasterChef'te ana kadroya giren 8. yarışmacı Burcu" dedi.

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Böylece ikiye bir oy çokluğu ile MasterChef ana kadrosuna giren isim Burcu Önal oldu.

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MASTERCHEF 2021 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

MasterChef Türkiye’de geçen hafta ilk grubun mücadelesi ekrana geldi. Bir yarışmacının ailevi sebeplerden dolayı çekildiği final turu ilk haftasında ana kadroya girenler, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu.

Final turu ikinci haftasında ilk gün Şükrü Özsarı, ikinci gün ise Hamza Mercimek ana kadroya girmeyi başaran isimler oldu.

MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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